Real Estelí derrota con baile incluido a un Saprissa para el olvido

La segunda vez fue peor que la primera.

Otra vez el Real Estelí derrotó a Saprissa. Lo hizo este martes (2-1) y no solo sumó tres puntos, ya que triunfó y se dio el lujo de bailar a los tetracampeones ticos.



El equipo de Otoniel Oliva fue superior, y por mucho, en el Estadio Independencia. Byron Bonilla fue el mejor en el terreno de juego, y al igual que en setiembre del año anterior, fue un problema sin solución para los morados.

Los goles de Bonilla fueron ambos en el primer tiempo. Al minuto 7 un golazo de tiro libre y al 45’ el segundo.

La primera parte fue brillante de parte de los pinoleros. En el terreno de juego era clara la diferencia de dinámica. El equipo con más hambre y con más fútbol era el Estelí.

La complementaria no fue diferente, Mientras los tibaseños buscaban soluciones, los nicaragüenses las tenían todas.

Los movimientos de Vladimir Quesada desde el banquillo nunca funcionaron y solo un par de oportunidades desde tiro libre tuvo el equipo costarricense en los 90 minutos, además del penal que marca Ariel Rodríguez en tiempo de reposición.

No hay duda de que Estelí fue mejor, no hay duda de que Saprissa no pasa un buen momento y los pinoleros llenan de dudas a un equipo que no carbura.