Números avalan el dominio de Herediano ante el Saprissa

El 3-0 de Herediano ante Saprissa en la ida de la final de segunda fase fue inapelable, y los datos del partido avalan lo visto en el terreno de juego del Carlos Alvarado.

El equipo de Jafet Soto fue el que más remato la tarde de este domingo. Los florenses lo intentaron en 12 ocasiones y los morados solo en ocho. Siete de los remates rojiamarillos encontraron el marco de esteban Alvarado, pero solo tres de los tibaseños

Los heredianos también sacaron ventaja en los tiros de esquina, intentando tres, mientras que Saprissa solo uno, a pesar de ser este uno de sus fuertes por contar con jugadores como Kendall Waston y Óscar Duarte.

Los tantos de Everardo Rubio desde el punto penal y de Luis Diaz, ponen la gran final a la vuelta de la esquina para Herediano.

“Siento que el equipo viene creciendo y mejorando su juego en estas series y obviamente aprendimos de los errores del pasado”, añadió Soto.

Desde la acera del frente, José Giacone, confía en la posible remontada.

“Nos vimos superados, la explicación y la situación se va a manejar a lo interno. Yo no me doy por muerto jamás, no me voy a dar por muerto”, concluyó.