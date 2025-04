Alexander Vargas: “Vamos a luchar para que ese primer lugar llegue mañana”

Pese a que en el Herediano la idea del liderato no los desvive, los rojiamarillos saben que para este fin de semana tendrán una misión vital para conseguir la cima del Torneo de Clausura 2025.

Así analiza el técnico del Herediano, Alexander Vargas, el partido que tendrán este sábado ante Cartaginés a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

“Un equipo como Herediano siempre tiene la obligación de buscar el campeonato y el primer lugar. Evidentemente, no nos metemos presión en si vamos por el primer lugar, etc., solo nos preocupamos por nosotros y por ganar porque eso nos acerca más a las metas. Vamos a luchar para que ese primer lugar se dé mañana”, manifestó el técnico en la atención a prensa.

Vargas reconoció que la semana larga fue fundamental para recuperar a varios futbolistas que acarreaban lesiones.

“Creo que esta semana ha sido muy buena para nosotros en el tema de recuperar jugadores. Joseph Bolaños está en su última etapa para poder iniciar trabajos con el resto del grupo, Darryl Araya también está con una molestia muscular, lo de Yendrick Ruiz y Aarón (Cruz) siguen recuperándose, el resto están trabajando con normalidad y están dentro de la concentración”, afirmó Vargas.

Pasaron la página.

Vargas reconoció que pese a la derrota del fin de semana ante Saprissa, están obligados a vencer al Cartaginés para recuperarse, pues su mejor nivel de juego no fue el mejor.

“Sabemos que el fin de semana pasado no hicimos el juego que queríamos hacer, somos conscientes y hubo autocrítica, sé lo que no hicimos lo que teníamos que dar y mañana tendremos un gran rival, que está muy bien dirigido por el profesor Carevic a quien admiro mucho.

“Hemos sufrido tropiezos como ante Saprissa, pero el ánimo no lo ha perdido y más bien el lunes tras la derrota entrenamos y lo hicimos de gran forma”, explicó.

Los rojiamarillos solo han perdido en dos ocasiones en el certamen, pero ambas lo hicieron ante Alajuelense y ahora contra Saprissa.

“Hay dos rivales con los que perdimos, Alajuelense y Saprissa. A lo interno sí lo manejamos y por ejemplo ante la Liga sabemos que lo de la parte física hizo mella y quedamos con dos hombres menos y fue muy difícil; y contra Saprissa fue claro, no fuimos dinámicos e intensos y vea que casualidad que esos dos partidos hemos estado por debajo del promedio físico de otros compromisos, si usted no corre y no mete, pues así será difícil”, puntualizó.