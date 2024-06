"Mucho ADN", la frase con la que David Guzmán celebra 22 años en Saprissa

El volante David Guzmán celebró sus 22 años en el Deportivo Saprissa con un comentario que apela a su amor a la institución y a un tema que ha generado polémica: el ADN morado.

Guzmán se mostró orgulloso de su ADN y haber estado por un largo tiempo defendiendo los colores morado y blanco.

El mediocampista recién conquistó el título 40 y con el tetracampeonato se colocó a solo uno de convertirse en el máximo coleccionista de títulos en la historia del club.



Guzmán alcanzó 11 cetros y está a solo uno de igualar al legendario, Édgar Marín.



“Primero Dios, me falta uno para alcanzar al señor Edgar Marín, todos son importantes y especiales y lo que más quiero es llegar a ser el más ganador, me falta poquito, pero me falta mucho.



“Se parece que fuera fácil, pero llevamos mucho trabajo para lograr este éxito”, explicó el volante a FUTV.



Jugadores de Saprissa con más títulos



1.Édgar Marín - 12



2.David Guzmán – 11*



3.Heriberto Rojas – 11



4.Fernando Fernández – 11



5.Víctor Cordero – 11



*Único jugador activo.