Marvin Loría en su regreso: "Saprissa es mi casa"

Marvin Loría regresó al país para firmar con Saprissa por un año y medio.

En declaraciones al departamento de prensa del club, Loría afirmó que "Saprissa es su casa" y que está "muy feliz de regresar", luego de jugar con el Portland Timbers, de la MLS.

"Estoy muy feilz, yo siempre he sido de casa, soy de Tibás, cuando vengo de vacaciones siempre quiero venir al estadio, estar aquí, ver los partidos, me gusta mucho sentirme en casa, venir y saber que puedo estar tranquilo. Mis hermanos y mi familia siempre me han inculcado eso de venir a ver los partidos", comentó Loría.