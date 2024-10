José Giacone da su primer mensaje: "Ya lo que se logró, se logró, a partir de ahora tenemos nuevas metas"

El nuevo técnico de Saprissa, José Giacone, llegó al país para ser presentado oficialmente este miércoles a las 12:20 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Giacone conversó con algunos medios presentes en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, entre ellos Teletica Deportes.

—¿Qué sensación tiene de venir a dirigir a Saprissa?



Estoy contento de estar de vuelta en Costa Rica. Tengo mucha ilusión de llegar al Saprissa, de empezar a trabajar, a conocer desde adentro cómo está la situación y empezar a poner nuestras ideas en práctica.



—¿Qué le pide la dirigencia morada a usted?



Que no hable con la prensa… (risas).

—¿Empezó bien, entonces?

Quiero tener una buena relación, pero sí de respeto. Les agradezco que estén acá, pero mañana habrá una conferencia donde a todos se les va a atender con mucho gusto.



—¿Cuánta ilusión significa esto después de lograr títulos con Pérez Zeledón y con el Herediano?



Nosotros, los entrenadores y creo que los futbolistas también, no pueden vivir de rentas, de lo que consiguieron, tenemos que seguir demostrando y esa es una de las cosas que en este momento me toca hacer.

Ya lo que se logró, se logró, y a partir de ahora tenemos nuevos objetivos y metas, en el club más importante de Costa Rica.



—¿Qué lo convence para venir a Saprissa si le estaba yendo tan bien en Nicaragua?



El Deportivo Saprissa.



—¿Cómo analiza la posibilidad de ser campeón en diciembre, aunque esté muy pronto?



Hay que trabajar. A mí no me gusta prometer ni decir nada, pero siempre está esa ilusión, máxime con la planilla que tenemos, que me parece muy rica y muy competitiva.



—¿Qué le parecen los jugadores que tiene Saprissa?

Me parece una planilla muy competitiva, que está a la altura para disputar cualquier torneo, acá en lo local y en Centroamérica.



—Viene con sus hombres de confianza en el cuerpo técnico. ¿Eso le genera respaldo?



Es importante tener a mi cuerpo técnico y eso es importante.