Gerson Torres se muestra “nervioso” a su llegada al Saprissa

Gerson Torres se convirtió este lunes en la nueva incorporación del Saprissa justo en el cierre del año.

El jugador llega proveniente del campeón Herediano y admite haberse sentido nervioso al pasar al cuadro morado, club que en las primeras horas ya le abrió las puertas.

“Muy nervioso y con muchas ganas. Sí, he estado un poco nervioso, espero cosas muy buenas y quiero ayudar al equipo por todo el apoyo brindado en estas últimas horas y con muchas ganas de empezar ya”, indicó el futbolista en sus primeras declaraciones.

Torres, de 27 años, afirmó agradecer al cuadro morado por todo el apoyo que tuvo desde que mostraron interés por él.

“Estoy contento con la institución por haberse fijado en mí, muy agradecido y espero retribuirles todo eso con trabajo y hacer las cosas bien. La verdad estoy muy contento de estar acá y espero trabajar bastante para que se logren los objetivos que queremos”, mencionó.

Finalmente, admitió que ya hubo dos jugadores que le mandaron mensajes de recibimiento en el camerino.

“Ya (Kendall) Waston me escribió que fuimos compañeros en la Selección entonces me dijo que bienvenido, igual Esteban Alvarado, entonces eso me pone muy contento, lo pone a uno muy feliz y contento, sé el apoyo que me están dando y es importante para mí”, concluyó.