Erick Lonis habla claro sobre lesión de Newton Williams: "Es mala suerte"

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, aclaró todo lo referente a la grave lesión de ligamento cruzado de la pierna derecha que tuvo el panameño Newton Williams.

Lonis contestó, de frente, todos los cuestionamientos en torno a la lesión.

—¿Evaluaron previamente a Newton Williams?

Sí, sabíamos que había sido intervenido, había jugado en diferentes ligas con buen suceso, teníamos conocimiento y sin problema.

—¿Ahora se abre el mercado de fichajes?

SÍ, hablamos de que hay imponderables y ahora se abre la oportunidad.

—¿Qué nos puede decir sobre nuevo fichaje?

Ya nosotros teníamos monitoreado un par de jugadores, no quisiera adelantar mucho hasta no finiquitar, al momento en que se menciona suben de precio, una de las cosas que me había propuesto es no tener que contratar con urgencia. Un par de jugadores es posible que fichemos.

—Usted que en este momento tiene la oportunidad de estar en la disciplina del triatlón y de conocer los avances científicos en la parte deportiva. ¿Qué opina usted cómo ha avanzado el fútbol nacional en prevención de lesiones, parte nutricional, hábitos de los jugadores. Está satisfecho con lo que ve?

Sí, yo me he mantenido aplicando diferentes disciplinas, la nutrición y la prevención de lesiones, sin embargo es diferente con respecto al fútbol o baloncesto, donde son deportes de más contacto, giros, ahí es difícil.

Hay lesiones que por más que prevengan son difíciles de evitar, la lesión de ligamento es así y tengo bastante experiencia, tengo cuatro cirugías de ligamento cruzado, siete cirugías de rodilla, y mi primera fue cuando tenía 19 años, en el San Juan de Dios, después en el 1999, pero hay algunas que son inevitables.

—Saprissa no firmó a Aaron Salazar por un tema de rodilla, pero sí firmó a Newton Williams: ¿Por qué se dio eso?



Cada vez que un jugador viene aquí viene con un protocolo médico establecido, no hemos cambiado ese protocolo. No hemos cambiado el protocolo. Es un cuerpo médico y con Newton se hizo todo protocolo. No podemos comparar con el tema de Aarón, Aarón fue que él no aceptó hacerse las pruebas, no quiero entrar en que si estuvo bien o mal, es un gran jugador, no quiero meter polémica con eso, en este caso las pruebas se hicieron.

Tuvimos la mala suerte que se convierte en un jugador queridísimo, pero no podemos poner en duda el procedimiento ni los profesionales, es mala suerte, yo entiendo que siempre lo de Saprissa da de qué hablar. Hay jugadores que no han jugado un solo minuto porque se lesionan en entrenamientos, me da tristeza cuando eso pasa, pero por favor, no pongan en tela de duda lo que se ha hecho aquí, él vino, entrenó, se le hicieron pruebas médicas.

A mí no me gustan las celebraciones cuando los jugadores se tiran de rodillas y se van respaldados. Tenemos que entender cuando eso es así. Así es el fútbol no podemos condenar a alguien que

—¿Gustavo Herrera irá al Mundial?

Yo soy poco propenso a quitarle oportunidades a jugadores con lo que han soñado toda su vida, es una cuestión muy personal, no creo que se le vaya a quitar la oportunidad a ese muchacho. No creo que se le quite la oportunidad de ir al Mundial.

—¿Es un jugador extranjero o nacional?

Si es extranjero hay que desincribir a Newton.

—¿Cómo será la recuperación?

Esos protocolos corresponden a nuestro cuerpo médico. A nivel internacional tenemos el prestigio de tener médicos muy profesionales. Él está en buenas manos. Yo sí quiero dejar claro que sí hicimos las cosas correctas, él vi no a jugar al Beto Fernández al Saprissa, desde ese momento Vladimir ya había mostrado interés en él. Creo que hizo un par de goles, llamó la atención y después hizo su carrera, ha tenido lesiones como cualquier jugador. Lo trajimos, hicimos toda la investigación, debuta, mete gol, y en una jugada que es sin gracia, tuvo esa lesión. Yo les voy a pedir que mantengamos la seriedad del caso, pero no le quitemos profesionalismo a un equipo médico que ha hecho las cosas bien.



—¿Mayron Georg está la órbita de Saprissa?

Me gustaría pero está fuera de nuestro presupuesto.