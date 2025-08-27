Eliminación tempranera del Saprissa es todo un golpe en lo económico

Lo más destacado
Los morados estarán ausentes todo un año de los torneos internacionales.
El sonado fracaso del Saprissa en Copa Centroamericana 2025 también dejará una secuela muy fuerte en lo económico.
Los morados se marcharon de forma muy prematura en el torneo, por lo que dejarán de percibir al menos 120 mil dólares de entrada (60 millones de colones al tipo de cambio) y que se podría elevar al menos en 680 mil dólares (poco más de ₡341 millones) en caso de llegar a la final y ser campeón.
Estos números según los datos oficiales de la Concacaf.
Solo por participar al torneo, los morados sumaron 120 mil dólares, lo único que se llevarán este año.
Por avanzar a los cuartos de final se otorga un monto de 160 mil dólares a cada equipo, si se es líder de grupo se suma una bonificación de 40 mil dólares.
De ahí se suman, 80 mil dólares más por llegar a semifinales y otros $80 mil más por alcanzar la final. De ser campeón invicto se otorga otra bonificación de $60 mil y $200 mil por levantar el título.
Es decir, del total de un monto de 680 mil dólares (₡341 millones) posibles que brinda el torneo, los morados apenas se marchan con $120 mil (₡60 millones).
Pero la debacle económica no queda ahí.
Pues a esto hay que sumarle el monto por una posible clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.
Solo por afrontar la primera fase del certamen, los morados hubieran percibido $200.000 (poco más de ₡100 millones de colones). En caso de avanzar hubiera conseguido $250.000 más.
Además, a estos montos hay que sumar al menos tres jugosas taquillas por cuartos, semifinales y final de la Copa Centroamericana.
Por un partido lleno, la taquilla ronda los 100 millones de colones, por lo que al menos podrían ser aproximadamente ₡300 millones.
Pero también dejarán de recibir la entrada de taquilla de un partido clase A asegurado como los es la Copa de Campeones de Concacaf ante un rival de la MLS o de la Liga MX que también rondaría ₡100 millones más en taquilla.
Sin duda alguna, no solo es fracaso en lo deportivo, pues también lo es en lo económico.
Pérdidas de Saprissa en la Copa Centroamericana 2024
Saprissa solo obtuvo $120.000 (₡60 millones por su participación en primera fase
La S dejó la posibilidad de percibir:
- $120.000 (₡60 millones) por avanzar a cuartos de final, divididos en $80 mil por clasificar y $40 mil por ganar el grupo.
- $80.000 (₡60 millones) por una posible semifinal
- $80.000 (₡60 millones) por una posible final
- $200.000 (₡100 millones) por un posible título.
- $200.000 (₡100 millones) por una eventual clasificación a Copa de Campeones de Concacaf 2026.
- Total: $680.000 (₡341 millones).
A esto hay que sumar los montos de taquilla que al menos suman ₡400 millones por cuatro partidos más en casa, uno de ellos clase A.
Total más taquillas: $1.080.000 aproximadamente (₡522 millones).
Nueva noche de terror en La Cueva: los números de la eliminación del Saprissa
La noche era fría en Tibás, el panorama el ideal: con los suyos, en su patio y con el empujón anímico de cambio de entrenador y tras una goleada 4-0 ante Sporting para retomar confianza. Claro... esto fue la previa; en la cancha ya todo fue distinto.
El 0-0 se hizo grande y el Motagua también jugó a lo suyo: el orden y el equilibrio aparecieron en el equipo hondureño.
Saprissa terminó con Kendall Waston de 9, jugó Orlando Sinclair y la altura llegó al área contraria. Por eso es que al final el juego terminó con 35 centros al área, con una precisión del 11,4%, según datos oficiales de Concacaf.
De los 16 remates que realizó la S solo dos fueron directo a portería para una precisión del 12,5%.
Motagua desnudó los problemas que acarrea el Saprissa
La eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana, tras empatar sin goles ante el Motagua en casa, puso sobre la mesa los problemas que el equipo viene arrastrando desde hace un año.
Los morados necesitaban ganar para clasificar y se despidieron tras lograr únicamente dos tiros a marco, de acuerdo con las estadísticas de Concacaf.
Saprissa no ve una en Copa Centroamericana
Saprissa volvió a fracasar una vez más en Copa Centroamericana, un torneo que desde su cambio de formato se convirtió en un verdadero martirio para los morados.
Los tibaseños sumaron su tercera eliminación en fila en el certamen del área y no saben lo que es ni siquiera llegar a semifinales.
¿Qué se viene para Saprissa en el corto plazo?
Este martes el Saprissa quedó fuera de la Copa Centroamericana en fase de grupos. La eliminación morada llega a un equipo que atraviesa un momento complicado, con mucha crítica y ruido a su alrededor.
Los tibaseños no solo se despidieron de este certamen internacional, también perdieron la oportunidad de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf y ahora deben buscar cómo regresar a los torneos internacionales.
En el Apertura son segundos, pero la oncena no se ha visto bien.
Ya el Saprissa cambió su técnico: salió Paulo Wanchope y regresó Vladimir Quesada.
Kendall Waston: “Si es crisis, imagínese otro equipo que no ha sido campeón en muchos años”
El defensor Kendall Waston salió a dar la cara tras la tempranera eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana a manos del Motagua de Honduras.
Los morados empataron sin goles ante los catrachos y quedaron fuera del certamen del área, así como del chance de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.
Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana
Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana. El Monstruo fue incapaz de anotarle un gol al Motagua y con el empate 0-0 queda fuera del torneo.
Esto escribe una página más a las eliminaciones internacionales en los últimos años. Los morados quedaron fuera de este certamen en cuartos de final en las últimas dos ocasiones y ahora ni siquiera avanzaron de primera fase.
Saprissa lo intentó, sí; pero no fue suficiente. Faltaron combinaciones, buenos pases filtrados y por supuesto: el gol. Existieron acciones de táctica fija, pero tampoco fueron concretadas, esta vez no hubo cabezazos salvadores o tantos en la Saprihora.
Gerson Torres fue el mismo Gerson Torres de los últimos meses, pese a que el sábado pasado tuvo su mejor noche como saprissista, este martes no pudo retribuir su esfuerzo con goles o asistencias.
Vladimir Quesada: "Estamos en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme"
El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, no se anduvo con miramientos y brindó sus comentarios tras la eliminación de Saprissa en Copa Centroamericana.
"Yo sí quiero resaltar, cada uno en el camerino ha sido autocrítico, colectivamente, igual, hemos tratado de hacerlo en el camerino. Hemos intentado hacerlo de diferentes maneras. Nos hizo falta claridad y poderles hacer daño", comentó Vladimir sobre el partido.
Al ser consultado sobre por qué Saprissa no está dando la talla internacionalmente, no tuvo reparo en contestar con franqueza.
Fidel Escobar: "Soy el primero en poner el pecho"
El Deportivo Saprissa fracasó internacionalmente una vez más.
Los morados igualaron 0-0 ante el Motagua de Honduras y quedaron en el camino en Copa Centroamericana.
"Lo dimos todo en la cancha, tuvimos muchas jugadas para anotar, no se concretó. Pedirle disculpas a las afición, que nos llena los estadio. Lo dimos todo. Ahora pensar en el torneo local", comentó Fidel en declaraciones a la transmisión de ESPN.
El canalero indicó que "llevamos muchos torneos así, hemos pasado de ronda, ahora nos quedamos en esta. A seguir trabajando y muy triste".
Escobar explicó que en el camerino hablan internamente y que ahora deben salir adelante.
"Nosotros hablamos internamente, ahora hay que salir adelante. Soy el primero en poner pecho, a seguir trabajando. Hoy será un día muy difícil", concluyó.