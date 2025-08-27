Eliminación tempranera del Saprissa es todo un golpe en lo económico

El sonado fracaso del Saprissa en Copa Centroamericana 2025 también dejará una secuela muy fuerte en lo económico.

Los morados se marcharon de forma muy prematura en el torneo, por lo que dejarán de percibir al menos 120 mil dólares de entrada (60 millones de colones al tipo de cambio) y que se podría elevar al menos en 680 mil dólares (poco más de ₡341 millones) en caso de llegar a la final y ser campeón.

Estos números según los datos oficiales de la Concacaf.

Solo por participar al torneo, los morados sumaron 120 mil dólares, lo único que se llevarán este año.

Por avanzar a los cuartos de final se otorga un monto de 160 mil dólares a cada equipo, si se es líder de grupo se suma una bonificación de 40 mil dólares.

De ahí se suman, 80 mil dólares más por llegar a semifinales y otros $80 mil más por alcanzar la final. De ser campeón invicto se otorga otra bonificación de $60 mil y $200 mil por levantar el título.

Es decir, del total de un monto de 680 mil dólares (₡341 millones) posibles que brinda el torneo, los morados apenas se marchan con $120 mil (₡60 millones).

Pero la debacle económica no queda ahí.

Pues a esto hay que sumarle el monto por una posible clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf.

Solo por afrontar la primera fase del certamen, los morados hubieran percibido $200.000 (poco más de ₡100 millones de colones). En caso de avanzar hubiera conseguido $250.000 más.

Además, a estos montos hay que sumar al menos tres jugosas taquillas por cuartos, semifinales y final de la Copa Centroamericana.

Por un partido lleno, la taquilla ronda los 100 millones de colones, por lo que al menos podrían ser aproximadamente ₡300 millones.

Pero también dejarán de recibir la entrada de taquilla de un partido clase A asegurado como los es la Copa de Campeones de Concacaf ante un rival de la MLS o de la Liga MX que también rondaría ₡100 millones más en taquilla.

Sin duda alguna, no solo es fracaso en lo deportivo, pues también lo es en lo económico.

Pérdidas de Saprissa en la Copa Centroamericana 2024

Saprissa solo obtuvo $120.000 (₡60 millones por su participación en primera fase



La S dejó la posibilidad de percibir:

$ 120.000 ( ₡ 60 millones) por avanzar a cuartos de final, divididos en $ 80 mil por clasificar y $ 40 mil por ganar el grupo.

$ 80.000 ( ₡ 60 millones) por una posible semifinal

$ 80.000 ( ₡ 60 millones) por una posible final

$200.000 (₡100 millones) por un posible título.

$200.000 (₡100 millones) por una eventual clasificación a Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Total: $680.000 (₡341 millones).

A esto hay que sumar los montos de taquilla que al menos suman ₡400 millones por cuatro partidos más en casa, uno de ellos clase A.

Total más taquillas: $1.080.000 aproximadamente (₡522 millones).