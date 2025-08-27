Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana. El Monstruo fue incapaz de anotarle un gol al Motagua y con el empate 0-0 queda fuera del torneo.

Esto escribe una página más a las eliminaciones internacionales en los últimos años. Los morados quedaron fuera de este certamen en cuartos de final en las últimas dos ocasiones y ahora ni siquiera avanzaron de primera fase.

Saprissa lo intentó, sí; pero no fue suficiente. Faltaron combinaciones, buenos pases filtrados y por supuesto: el gol. Existieron acciones de táctica fija, peor tampoco fueron contradas, esta vez no hubo cabezazos salvadores o tantos en la Saprihora.

Gerson Torres fue el mismo Gerson Torres de los últimos meses, pese a que el sábado pasado tuvo su mejor noche como saprissista, este martes no pudo retribuir su esfuerzo con goles o asistencias.

En el caso de los atacantes Ariel Rodríguez y el panameño Gustavo Herrera no tuvieron tampoco alguna acción clara para marcar.

Marvin Loría ingresó de cambio, pero no pudo darle un giro de intensidad al encuentro.



Fiel al estilo de desesperación morada: Kendall Waston fue 9, una vez más. Esta vez tampoco resultó.

Al 90+1' la polémica llegó por un claro penal a Joseph Mora que no fue sancionado.

Saprissa dice adiós a un torneo internacional que se le atraganta y que ahora deberá avocarse a ser campeón nacional si no quiere irse de nuevo sin levantar una copa este semetres.

Esta eliminación también impide que el Saprissa pueda asistir a la próxima Copa de Campeones de Concacaf.