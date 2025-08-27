Vladimir Quesada: "Estamos en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme"

Lo más destacado
"Ofrecemos disculpas por no pasar a la siguiente ronda", comentó Quesada.
El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, no se anduvo con miramientos y brindó sus comentarios tras la eliminación de Saprissa en Copa Centroamericana.
"Yo sí quiero resaltar, cada uno en el camerino ha sido autocrítico, colectivamente, igual, hemos tratado de hacerlo en el camerino. Hemos intentado hacerlo de diferentes maneras. Nos hizo falta claridad y poderles hacer daño", comentó Vladimir sobre el partido.
Al ser consultado sobre por qué Saprissa no está dando la talla internacionalmente, no tuvo reparo en contestar con franqueza.
"Sí, es cierto, estamos en deuda, en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme en cuanto a títulos, en cuanto a hacer buenas presentaciones, y me refiero a lograr algo grande, importante, en Centroamérica, pero por otro lado quiero reconocerle a nuestros jugadores el esfuerzo", añadió el estratega.
Vladimir también indicó que "no estamos contentos, estamos tristes; lamentablemente no lo logramos para nuestra institución y afición. Ofrecemos disculpas por no pasar a la siguiente ronda".
Incluso, el cuadro morado ahora volverá a escena internacional en agosto 2026.
"Es una gran deuda que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer como institución? Valorar que estamos haciendo para recomponer y presentar una buena imagen en los próximos torneos. No es conformismo, pero tenemos que preocuparnos para ganarnos la oportunidad de jugar este torneo el próximo año y lavarnos la cara", añadió.
Sobre el rendimiento del panameño Gustavo Herrera, Quesada indicó que "hizo un partido diferente, lo pusimos en uno de los puestos en que mejor se desarrolla y mejor se siente. Es uno de los mejores partidos que le he visto a Gustavo".
Los morados ahora se preparan para este sábado a las 8 p. m. ante Alajuelense en La Cueva.
El Deportivo Saprissa fracasó internacionalmente una vez más.
Los morados igualaron 0-0 ante el Motagua de Honduras y quedaron en el camino en Copa Centroamericana.
"Lo dimos todo en la cancha, tuvimos muchas jugadas para anotar, no se concretó. Pedirle disculpas a las afición, que nos llena los estadio. Lo dimos todo. Ahora pensar en el torneo local", comentó Fidel en declaraciones a la transmisión de ESPN.
El canalero indicó que "llevamos muchos torneos así, hemos pasado de ronda, ahora nos quedamos en esta. A seguir trabajando y muy triste".
Escobar explicó que en el camerino hablan internamente y que ahora deben salir adelante.
"Nosotros hablamos internamente, ahora hay que salir adelante. Soy el primero en poner pecho, a seguir trabajando. Hoy será un día muy difícil", concluyó.
Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana. El Monstruo fue incapaz de anotarle un gol al Motagua y con el empate 0-0 queda fuera del torneo.
Esto escribe una página más a las eliminaciones internacionales en los últimos años. Los morados quedaron fuera de este certamen en cuartos de final en las últimas dos ocasiones y ahora ni siquiera avanzaron de primera fase.
Saprissa lo intentó, sí; pero no fue suficiente. Faltaron combinaciones, buenos pases filtrados y por supuesto: el gol. Existieron acciones de táctica fija, peor tampoco fueron contradas, esta vez no hubo cabezazos salvadores o tantos en la Saprihora.
Gerson Torres fue el mismo Gerson Torres de los últimos meses, pese a que el sábado pasado tuvo su mejor noche como saprissista, este martes no pudo retribuir su esfuerzo con goles o asistencias.