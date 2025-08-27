Vladimir Quesada: "Estamos en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme"

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, no se anduvo con miramientos y brindó sus comentarios tras la eliminación de Saprissa en Copa Centroamericana.

"Yo sí quiero resaltar, cada uno en el camerino ha sido autocrítico, colectivamente, igual, hemos tratado de hacerlo en el camerino. Hemos intentado hacerlo de diferentes maneras. Nos hizo falta claridad y poderles hacer daño", comentó Vladimir sobre el partido.

Al ser consultado sobre por qué Saprissa no está dando la talla internacionalmente, no tuvo reparo en contestar con franqueza.

"Sí, es cierto, estamos en deuda, en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme en cuanto a títulos, en cuanto a hacer buenas presentaciones, y me refiero a lograr algo grande, importante, en Centroamérica, pero por otro lado quiero reconocerle a nuestros jugadores el esfuerzo", añadió el estratega.

Vladimir también indicó que "no estamos contentos, estamos tristes; lamentablemente no lo logramos para nuestra institución y afición. Ofrecemos disculpas por no pasar a la siguiente ronda".

Incluso, el cuadro morado ahora volverá a escena internacional en agosto 2026.

"Es una gran deuda que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer como institución? Valorar que estamos haciendo para recomponer y presentar una buena imagen en los próximos torneos. No es conformismo, pero tenemos que preocuparnos para ganarnos la oportunidad de jugar este torneo el próximo año y lavarnos la cara", añadió.



Sobre el rendimiento del panameño Gustavo Herrera, Quesada indicó que "hizo un partido diferente, lo pusimos en uno de los puestos en que mejor se desarrolla y mejor se siente. Es uno de los mejores partidos que le he visto a Gustavo".

Los morados ahora se preparan para este sábado a las 8 p. m. ante Alajuelense en La Cueva.