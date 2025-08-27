Fidel Escobar: "Soy el primero en poner el pecho"
El jugador panameño brindó sus comentarios tras el nuevo fracaso internacional.
El Deportivo Saprissa fracasó internacionalmente una vez más.
Los morados igualaron 0-0 ante el Motagua de Honduras y quedaron en el camino en Copa Centroamericana.
"Lo dimos todo en la cancha, tuvimos muchas jugadas para anotar, no se concretó. Pedirle disculpas a las afición, que nos llena los estadio. Lo dimos todo. Ahora pensar en el torneo local", comentó Fidel en declaraciones a la transmisión de ESPN.
El canalero indicó que "llevamos muchos torneos así, hemos pasado de ronda, ahora nos quedamos en esta. A seguir trabajando y muy triste".
Escobar explicó que en el camerino hablan internamente y que ahora deben salir adelante.
"Nosotros hablamos internamente, ahora hay que salir adelante. Soy el primero en poner pecho, a seguir trabajando. Hoy será un día muy difícil", concluyó.