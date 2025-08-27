Nueva noche de terror en La Cueva: los números de la eliminación del Saprissa

La noche era fría en Tibás, el panorama el ideal: con los suyos, en su patio y con el empujón anímico de cambio de entrenador y tras una goleada 4-0 ante Sporting para retomar confianza. Claro... esto fue la previa; en la cancha ya todo fue distinto.

El 0-0 se hizo grande y el Motagua también jugó a lo suyo: el orden y el equilibrio aparecieron en el equipo hondureño.

Saprissa terminó con Kendall Waston de 9, jugó Orlando Sinclair y la altura llegó al área contraria. Por eso es que al final el juego terminó con 35 centros al área, con una precisión del 11,4%, según datos oficiales de Concacaf.

De los 16 remates que realizó la S solo dos fueron directo a portería para una precisión del 12,5%.

Hay algo que es un hecho: el Monstruo fue quien llevó la voz cantante del compromiso con una posesión del 68,2%, aunque los catrachos tuvieron un mayor porcentaje de éxito en los duelos 48,6% frente al 51,4%.

Los tibaseños protagonizaron 430 pases frente a 205. La S dobló en servicios al Motagua. De ellos, un 83,3% de acierto.

Al final detrás del 0-0 se vuelve a evidenciar la urgencia del club en tener un delantero de garantía que sea un romperedes.