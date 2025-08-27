Lo más destacado
Motagua desnudó los problemas que acarrea el Saprissa
Saprissa no ve una en Copa Centroamericana
¿Qué se viene para Saprissa en el corto plazo?
Kendall Waston: “Si es crisis, imagínese otro equipo que no ha sido campeón en muchos años”
Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana
Vladimir Quesada: "Estamos en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme"
Fidel Escobar: "Soy el primero en poner el pecho"
Nueva noche de terror en La Cueva: los números de la eliminación del Saprissa
Estas son las estadísticas oficiales del juego en el que el Monstruo generó 35 centros al área.
La noche era fría en Tibás, el panorama el ideal: con los suyos, en su patio y con el empujón anímico de cambio de entrenador y tras una goleada 4-0 ante Sporting para retomar confianza. Claro... esto fue la previa; en la cancha ya todo fue distinto.
El 0-0 se hizo grande y el Motagua también jugó a lo suyo: el orden y el equilibrio aparecieron en el equipo hondureño.
Saprissa terminó con Kendall Waston de 9, jugó Orlando Sinclair y la altura llegó al área contraria. Por eso es que al final el juego terminó con 35 centros al área, con una precisión del 11,4%, según datos oficiales de Concacaf.
De los 16 remates que realizó la S solo dos fueron directo a portería para una precisión del 12,5%.
Hay algo que es un hecho: el Monstruo fue quien llevó la voz cantante del compromiso con una posesión del 68,2%, aunque los catrachos tuvieron un mayor porcentaje de éxito en los duelos 48,6% frente al 51,4%.
Los tibaseños protagonizaron 430 pases frente a 205. La S dobló en servicios al Motagua. De ellos, un 83,3% de acierto.
Al final detrás del 0-0 se vuelve a evidenciar la urgencia del club en tener un delantero de garantía que sea un romperedes.
Motagua desnudó los problemas que acarrea el Saprissa
La eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana, tras empatar sin goles ante el Motagua en casa, puso sobre la mesa los problemas que el equipo viene arrastrando desde hace un año.
Los morados necesitaban ganar para clasificar y se despidieron tras lograr únicamente dos tiros a marco, de acuerdo con las estadísticas de Concacaf.
Saprissa no ve una en Copa Centroamericana
Saprissa volvió a fracasar una vez más en Copa Centroamericana, un torneo que desde su cambio de formato se convirtió en un verdadero martirio para los morados.
Los tibaseños sumaron su tercera eliminación en fila en el certamen del área y no saben lo que es ni siquiera llegar a semifinales.
¿Qué se viene para Saprissa en el corto plazo?
Este martes el Saprissa quedó fuera de la Copa Centroamericana en fase de grupos. La eliminación morada llega a un equipo que atraviesa un momento complicado, con mucha crítica y ruido a su alrededor.
Los tibaseños no solo se despidieron de este certamen internacional, también perdieron la oportunidad de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf y ahora deben buscar cómo regresar a los torneos internacionales.
En el Apertura son segundos, pero la oncena no se ha visto bien.
Ya el Saprissa cambió su técnico: salió Paulo Wanchope y regresó Vladimir Quesada.
Kendall Waston: “Si es crisis, imagínese otro equipo que no ha sido campeón en muchos años”
El defensor Kendall Waston salió a dar la cara tras la tempranera eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana a manos del Motagua de Honduras.
Los morados empataron sin goles ante los catrachos y quedaron fuera del certamen del área, así como del chance de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.
Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana
Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana. El Monstruo fue incapaz de anotarle un gol al Motagua y con el empate 0-0 queda fuera del torneo.
Esto escribe una página más a las eliminaciones internacionales en los últimos años. Los morados quedaron fuera de este certamen en cuartos de final en las últimas dos ocasiones y ahora ni siquiera avanzaron de primera fase.
Saprissa lo intentó, sí; pero no fue suficiente. Faltaron combinaciones, buenos pases filtrados y por supuesto: el gol. Existieron acciones de táctica fija, pero tampoco fueron concretadas, esta vez no hubo cabezazos salvadores o tantos en la Saprihora.
Gerson Torres fue el mismo Gerson Torres de los últimos meses, pese a que el sábado pasado tuvo su mejor noche como saprissista, este martes no pudo retribuir su esfuerzo con goles o asistencias.
Vladimir Quesada: "Estamos en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme"
El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, no se anduvo con miramientos y brindó sus comentarios tras la eliminación de Saprissa en Copa Centroamericana.
"Yo sí quiero resaltar, cada uno en el camerino ha sido autocrítico, colectivamente, igual, hemos tratado de hacerlo en el camerino. Hemos intentado hacerlo de diferentes maneras. Nos hizo falta claridad y poderles hacer daño", comentó Vladimir sobre el partido.
Al ser consultado sobre por qué Saprissa no está dando la talla internacionalmente, no tuvo reparo en contestar con franqueza.
Fidel Escobar: "Soy el primero en poner el pecho"
El Deportivo Saprissa fracasó internacionalmente una vez más.
Los morados igualaron 0-0 ante el Motagua de Honduras y quedaron en el camino en Copa Centroamericana.
"Lo dimos todo en la cancha, tuvimos muchas jugadas para anotar, no se concretó. Pedirle disculpas a las afición, que nos llena los estadio. Lo dimos todo. Ahora pensar en el torneo local", comentó Fidel en declaraciones a la transmisión de ESPN.
El canalero indicó que "llevamos muchos torneos así, hemos pasado de ronda, ahora nos quedamos en esta. A seguir trabajando y muy triste".
Escobar explicó que en el camerino hablan internamente y que ahora deben salir adelante.
"Nosotros hablamos internamente, ahora hay que salir adelante. Soy el primero en poner pecho, a seguir trabajando. Hoy será un día muy difícil", concluyó.