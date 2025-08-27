Kendall Waston: “Si es crisis, imagínese otro equipo que no ha sido campeón en muchos años”

El defensor Kendall Waston salió a dar la cara tras la tempranera eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana a manos del Motagua de Honduras.

Los morados empataron sin goles ante los catrachos y quedaron fuera del certamen del área, así como del chance de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.

De ahí que ayer los cuestionamientos por parte de la afición fueron bastante fuertes, pero en medio de todo Waston mandó un filazo a su archirrival, Liga Deportiva Alajuelense.

Ante la pregunta de si esto de Saprissa es crisis (vienen de cambiar de técnico hace menos de una semana), Waston respondió tajantemente.

"Si se le llamara crisis, y no es porque estoy desviando la situación hacia otro lado, pero imagínese otro equipo que no ha sido campeón no sé en cuantos años, que le llevamos bastante ventaja", mencionó Waston.

Las palabras llegan justo en la previa al clásico nacional del próximo sábado en La Cueva.

Pero el jugador morado también tuvo autocrítica y aseveró que es una obligación conseguir buenos resultados pronto.

“Entonces puedo llamarle una excepción a que en este torneo no hayamos sido protagonistas ni campeones en todo este tiempo, entonces estamos debiendo y mucho. Tenemos que ver qué hacemos para lavarnos la cara, llevar el nombre de la institución en lo más alto en esta competición también y es eso, no puedo dar excusas porque la realidad es que estamos debiendo en esta competición y la única manera es ganarla cuanto antes”, aseveró.

Waston cree que el saprissista es muy exigente, de ahí que cree que será difícil convencerlos de que confíen en ellos previo a otro gran choque como lo es el clásico nacional el próximo sábado.

“Es sumamente entendible la molestia, es sumamente entendible que ellos lo piensen dos o tres veces para pagar su boleto y venir a un clásico, pero yo creo mucho en el saprissismo. Creo mucho en el amor hacia el equipo, pero también pienso que nosotros que nos toca estar en la cancha tenemos que darles más para incitarlos a ellos a venir al estadio, entonces yo sí sé que ellos van a venir y sea cual sea la cantidad que van a venir, sé que esos van a ser los fieles y que van a darnos las mejores vibras para ganar”, sentenció.

Saprissa recibirá a Alajuelense este sábado a las 8 p. m. en la “Cueva” de Tibás.