Motagua desnudó los problemas que acarrea el Saprissa

La eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana, tras empatar sin goles ante el Motagua en casa, puso sobre la mesa los problemas que el equipo viene arrastrando desde hace un año.

Los morados necesitaban ganar para clasificar y se despidieron tras lograr únicamente dos tiros a marco, de acuerdo con las estadísticas de Concacaf.

Lo primero que adolece el equipo es el peso en ataque, y ayer quedó claro. Los cuatro goles en cuatro partidos del certamen regional evidencian que los nombres en la delantera no están dando la talla.

Ariel Rodríguez, Gustavo Herrera y Gerson Torres salieron como titulares en la línea de ataque y poco sucedió. Orlando Sinclair ingresó y tampoco inclinó la balanza.

Una vez más, los morados terminaron lanzando centros a Kendall Waston para tratar de abrir el camino al gol.

​Otra situación repetitiva en los últimos tiempos es la dependencia de Mariano Torres. El argentino está lesionado y el equipo no carbura. En su puesto jugó Mauricio Villalobos, quien lo intentó fuera de su posición natural.

También quedó evidenciado que las contrataciones del Saprissa para este semestre no han dado frutos. El panameño Herrera sigue sin rendir, y el nombre más reciente sumado a la planilla, Marcos Escoe, ni siquiera salió del banquillo.

El siguiente reto para el Saprissa será el Clásico Nacional este sábado ante Alajuelense.



