Motagua desnudó los problemas que acarrea el Saprissa

Los morados quedaron fuera de la Copa Centroamericana este martes al empatar en casa con el Motagua.
La eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana, tras empatar sin goles ante el Motagua en casa, puso sobre la mesa los problemas que el equipo viene arrastrando desde hace un año.
Los morados necesitaban ganar para clasificar y se despidieron tras lograr únicamente dos tiros a marco, de acuerdo con las estadísticas de Concacaf.
Lo primero que adolece el equipo es el peso en ataque, y ayer quedó claro. Los cuatro goles en cuatro partidos del certamen regional evidencian que los nombres en la delantera no están dando la talla.
Ariel Rodríguez, Gustavo Herrera y Gerson Torres salieron como titulares en la línea de ataque y poco sucedió. Orlando Sinclair ingresó y tampoco inclinó la balanza.
Una vez más, los morados terminaron lanzando centros a Kendall Waston para tratar de abrir el camino al gol.
Otra situación repetitiva en los últimos tiempos es la dependencia de Mariano Torres. El argentino está lesionado y el equipo no carbura. En su puesto jugó Mauricio Villalobos, quien lo intentó fuera de su posición natural.
También quedó evidenciado que las contrataciones del Saprissa para este semestre no han dado frutos. El panameño Herrera sigue sin rendir, y el nombre más reciente sumado a la planilla, Marcos Escoe, ni siquiera salió del banquillo.
El siguiente reto para el Saprissa será el Clásico Nacional este sábado ante Alajuelense.
Saprissa volvió a fracasar una vez más en Copa Centroamericana, un torneo que desde su cambio de formato se convirtió en un verdadero martirio para los morados.
Los tibaseños sumaron su tercera eliminación en fila en el certamen del área y no saben lo que es ni siquiera llegar a semifinales.
Este martes el Saprissa quedó fuera de la Copa Centroamericana en fase de grupos. La eliminación morada llega a un equipo que atraviesa un momento complicado, con mucha crítica y ruido a su alrededor.
Los tibaseños no solo se despidieron de este certamen internacional, también perdieron la oportunidad de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf y ahora deben buscar cómo regresar a los torneos internacionales.
En el Apertura son segundos, pero la oncena no se ha visto bien.
Ya el Saprissa cambió su técnico: salió Paulo Wanchope y regresó Vladimir Quesada.
El defensor Kendall Waston salió a dar la cara tras la tempranera eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana a manos del Motagua de Honduras.
Los morados empataron sin goles ante los catrachos y quedaron fuera del certamen del área, así como del chance de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.
Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana. El Monstruo fue incapaz de anotarle un gol al Motagua y con el empate 0-0 queda fuera del torneo.
Esto escribe una página más a las eliminaciones internacionales en los últimos años. Los morados quedaron fuera de este certamen en cuartos de final en las últimas dos ocasiones y ahora ni siquiera avanzaron de primera fase.
Saprissa lo intentó, sí; pero no fue suficiente. Faltaron combinaciones, buenos pases filtrados y por supuesto: el gol. Existieron acciones de táctica fija, pero tampoco fueron concretadas, esta vez no hubo cabezazos salvadores o tantos en la Saprihora.
Gerson Torres fue el mismo Gerson Torres de los últimos meses, pese a que el sábado pasado tuvo su mejor noche como saprissista, este martes no pudo retribuir su esfuerzo con goles o asistencias.
El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, no se anduvo con miramientos y brindó sus comentarios tras la eliminación de Saprissa en Copa Centroamericana.
"Yo sí quiero resaltar, cada uno en el camerino ha sido autocrítico, colectivamente, igual, hemos tratado de hacerlo en el camerino. Hemos intentado hacerlo de diferentes maneras. Nos hizo falta claridad y poderles hacer daño", comentó Vladimir sobre el partido.
Al ser consultado sobre por qué Saprissa no está dando la talla internacionalmente, no tuvo reparo en contestar con franqueza.
El Deportivo Saprissa fracasó internacionalmente una vez más.
Los morados igualaron 0-0 ante el Motagua de Honduras y quedaron en el camino en Copa Centroamericana.
"Lo dimos todo en la cancha, tuvimos muchas jugadas para anotar, no se concretó. Pedirle disculpas a las afición, que nos llena los estadio. Lo dimos todo. Ahora pensar en el torneo local", comentó Fidel en declaraciones a la transmisión de ESPN.
El canalero indicó que "llevamos muchos torneos así, hemos pasado de ronda, ahora nos quedamos en esta. A seguir trabajando y muy triste".
Escobar explicó que en el camerino hablan internamente y que ahora deben salir adelante.
"Nosotros hablamos internamente, ahora hay que salir adelante. Soy el primero en poner pecho, a seguir trabajando. Hoy será un día muy difícil", concluyó.