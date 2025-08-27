Saprissa no ve una en Copa Centroamericana

Lo más destacado
Desde el cambio de formato los morados suman fracaso tras fracaso.
Saprissa volvió a fracasar una vez más en Copa Centroamericana, un torneo que desde su cambio de formato se convirtió en un verdadero martirio para los morados.
Los tibaseños sumaron su tercera eliminación en fila en el certamen del área y no saben lo que es ni siquiera llegar a semifinales.
Estos son los tres dolorosos golpes del Saprissa en el torneo:
1. Eliminación ante Real Estelí (2023)
En los cuartos de final de la edición 2023, Saprissa cayó eliminado frente al Real Estelí de Nicaragua. Tras ir perdiendo 1-0 en la ida, en casa empataron 2-2, pero no fue suficiente: el global fue 3-2 a favor del Estelí, que avanzó con autoridad.
2. Golpe contundente ante Antigua (2024)
En la edición 2024, los tibaseños fueron eliminados de nuevo en cuartos de final. Esta vez fue por un contundente 3-0 en casa contra Antigua de Guatemala. Los goles llegaron temprano y al final del partido: doblete de Santiago Gómez (minutos 5 y 84) y uno de Dewinder Bradley (95’) sentenciaron el pase chapín.
3. Y ahora lo impensable, fuera de fase de grupos (2025)
Para esta edición de Copa Centroamericana 2025, Saprissa ni siquiera alcanzó los cuartos de final. Quedó fuera en la fase de grupos tras empatar sin goles ante Motagua de Honduras.
Terminó tercero en su grupo con siete puntos (igual que Cartaginés), pero la diferencia de goles le jugó en contra (+2 contra +9 del Cartaginés).
Este nuevo tropiezo lo mete nuevamente en una crisis deportiva, pues pese a que las dos ocasiones anteriores quedó eliminado en cuartos de final, aun así consiguió su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf donde volvió a quedarse en la primera fase.
Pero ahora, con su tempranera eliminación, los morados quedarán al margen de disputar torneos internacionales hasta la edición de 2026, esto sí logra quedar entre los cuatro primeros equipos de la tabla acumulada.
¿Qué se viene para Saprissa en el corto plazo?
Este martes el Saprissa quedó fuera de la Copa Centroamericana en fase de grupos. La eliminación morada llega a un equipo que atraviesa un momento complicado, con mucha crítica y ruido a su alrededor.
Los tibaseños no solo se despidieron de este certamen internacional, también perdieron la oportunidad de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf y ahora deben buscar cómo regresar a los torneos internacionales.
En el Apertura son segundos, pero la oncena no se ha visto bien.
Ya el Saprissa cambió su técnico: salió Paulo Wanchope y regresó Vladimir Quesada.
Kendall Waston: “Si es crisis, imagínese otro equipo que no ha sido campeón en muchos años”
El defensor Kendall Waston salió a dar la cara tras la tempranera eliminación del Saprissa de la Copa Centroamericana a manos del Motagua de Honduras.
Los morados empataron sin goles ante los catrachos y quedaron fuera del certamen del área, así como del chance de clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf.
Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana
Nuevo fracaso internacional: Saprissa queda eliminado de Copa Centroamericana. El Monstruo fue incapaz de anotarle un gol al Motagua y con el empate 0-0 queda fuera del torneo.
Esto escribe una página más a las eliminaciones internacionales en los últimos años. Los morados quedaron fuera de este certamen en cuartos de final en las últimas dos ocasiones y ahora ni siquiera avanzaron de primera fase.
Saprissa lo intentó, sí; pero no fue suficiente. Faltaron combinaciones, buenos pases filtrados y por supuesto: el gol. Existieron acciones de táctica fija, pero tampoco fueron concretadas, esta vez no hubo cabezazos salvadores o tantos en la Saprihora.
Gerson Torres fue el mismo Gerson Torres de los últimos meses, pese a que el sábado pasado tuvo su mejor noche como saprissista, este martes no pudo retribuir su esfuerzo con goles o asistencias.
Vladimir Quesada: "Estamos en una deuda increíble, tenemos una sequía enorme"
El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, no se anduvo con miramientos y brindó sus comentarios tras la eliminación de Saprissa en Copa Centroamericana.
"Yo sí quiero resaltar, cada uno en el camerino ha sido autocrítico, colectivamente, igual, hemos tratado de hacerlo en el camerino. Hemos intentado hacerlo de diferentes maneras. Nos hizo falta claridad y poderles hacer daño", comentó Vladimir sobre el partido.
Al ser consultado sobre por qué Saprissa no está dando la talla internacionalmente, no tuvo reparo en contestar con franqueza.
Fidel Escobar: "Soy el primero en poner el pecho"
El Deportivo Saprissa fracasó internacionalmente una vez más.
Los morados igualaron 0-0 ante el Motagua de Honduras y quedaron en el camino en Copa Centroamericana.
"Lo dimos todo en la cancha, tuvimos muchas jugadas para anotar, no se concretó. Pedirle disculpas a las afición, que nos llena los estadio. Lo dimos todo. Ahora pensar en el torneo local", comentó Fidel en declaraciones a la transmisión de ESPN.
El canalero indicó que "llevamos muchos torneos así, hemos pasado de ronda, ahora nos quedamos en esta. A seguir trabajando y muy triste".
Escobar explicó que en el camerino hablan internamente y que ahora deben salir adelante.
"Nosotros hablamos internamente, ahora hay que salir adelante. Soy el primero en poner pecho, a seguir trabajando. Hoy será un día muy difícil", concluyó.