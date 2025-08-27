Saprissa no ve una en Copa Centroamericana

Saprissa volvió a fracasar una vez más en Copa Centroamericana, un torneo que desde su cambio de formato se convirtió en un verdadero martirio para los morados.

Los tibaseños sumaron su tercera eliminación en fila en el certamen del área y no saben lo que es ni siquiera llegar a semifinales.

Estos son los tres dolorosos golpes del Saprissa en el torneo:

1. Eliminación ante Real Estelí (2023)

En los cuartos de final de la edición 2023, Saprissa cayó eliminado frente al Real Estelí de Nicaragua. Tras ir perdiendo 1-0 en la ida, en casa empataron 2-2, pero no fue suficiente: el global fue 3-2 a favor del Estelí, que avanzó con autoridad.

2. Golpe contundente ante Antigua (2024)

En la edición 2024, los tibaseños fueron eliminados de nuevo en cuartos de final. Esta vez fue por un contundente 3-0 en casa contra Antigua de Guatemala. Los goles llegaron temprano y al final del partido: doblete de Santiago Gómez (minutos 5 y 84) y uno de Dewinder Bradley (95’) sentenciaron el pase chapín.

3. Y ahora lo impensable, fuera de fase de grupos (2025)

Para esta edición de Copa Centroamericana 2025, Saprissa ni siquiera alcanzó los cuartos de final. Quedó fuera en la fase de grupos tras empatar sin goles ante Motagua de Honduras.

Terminó tercero en su grupo con siete puntos (igual que Cartaginés), pero la diferencia de goles le jugó en contra (+2 contra +9 del Cartaginés).

Este nuevo tropiezo lo mete nuevamente en una crisis deportiva, pues pese a que las dos ocasiones anteriores quedó eliminado en cuartos de final, aun así consiguió su boleto a la Copa de Campeones de Concacaf donde volvió a quedarse en la primera fase.

Pero ahora, con su tempranera eliminación, los morados quedarán al margen de disputar torneos internacionales hasta la edición de 2026, esto sí logra quedar entre los cuatro primeros equipos de la tabla acumulada.