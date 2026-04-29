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¡Mariano Torres y Fidel Escobar castigados! Esta es la sanción para el capitán de Saprissa
Árbitros, rivales y comisario: Las controversias de Mariano Torres
El capitán de Saprissa ha demostrado su calidad en el césped y también ha vivido episodios polémicos.
El capitán de Saprissa, Mariano Torres, ya ha tenido controversias en el pasado con árbitros, rivales y ahora con un comisario de Unafut. Este último capítulo está en los escritorios legales en los que se prepara una apelación. Algo que no es nuevo, pues ya el Monstruo ha ganado recursos en pro de su jugador.
Para rememorar algunos episodios hay que remontarse a enero de 2017, cuando el Tribunal le interpuso un castigo de seis meses por "dar una patada a un adversario, sujetar del brazo y tirar con violencia al árbitro y rehusarse a salir se le impone la sanción".
En esa ocasión, el réferi era Juan Gabriel Calderón, quien hoy está a las puertas de la Copa del Mundo 2026.
Hay que recordar que los morados presentaron recursos contra ese castigo y fueron aceptados, por lo que se redujo de seis meses a cinco partidos.
Posteriormente, el 25 de enero de 2022, el delantero Marcel Hernández, entonces jugador de Cartaginés, brindó una entrevista en Teletica Deportes Radio en la que dijo que el capitán morado lo había insultado en el triunfo de Cartaginés 2-4 en La Cueva.
“Estaba un poco enojadito con lo que estaba sucediendo con el arbitraje cuando Mariano (Torres) está insultándome. A veces tienen que tener la personalidad de decir amarilla para los dos. Me estaba diciendo cubano de mierda, muerto de hambre”, dijo Marcel.
Eso deparó en que se abriera un caso para determinar la realidad de los hechos sucedidos, sin embargo a la audiencia asistió Mariano y su equipo legal, pero no asistió Marcel.
Incluso, en noviembre de 2025 esta polémica se revivió con un cruce entre ambos jugadores en los camerinos del estadio Ricardo Saprissa.
En dicho momento, Mariano le recordó a Marcel que no se presentó para dar su versión en el 2022.
"Es caliente, estos partidos siempre se serán calientes, pero nada... estas cosas pasan adentro de la cancha, a mí no me gusta ensuciar a nadie ni salir a decir nada con micrófono como le gusta a Marcel, le gusta ensuciar a la gente, y después cuando se tiene que presentar no se presenta", comentó Mariano en declaraciones en la transmisión de FUTV.
Y agregó: "Acá jugando para Cartago no sé qué hizo una denuncia y después lo dejaron pobrecito solo al presidente de Cartago y nosotros nos presentamos. Cuando tiene que dar la cara donde la tiene que dar no la da, pero le gusta agarrar los micrófonos y hablar".
En enero de 2024 fue el turno de la controversia entre Mariano y el panameño Freddy Góndola, entonces jugador de Alajuelense. Situación de la que salió ileso y se repitió el proceso anterior: Torres asistió al Colegio de Abogados a audiencia y también la parte legal de Góndola, Aquiles Mata, pero Góndola no se conectó a la audiencia porque "se quedó dormido", según relató el propio jugador a Teletica.com en ese entonces.
En ese momento, el Tribunal Disciplinario determinó que Torres no insultó de manera racista a Góndola, en la final del Torneo de Copa de 2024.
Tras ese compromiso, en transmisión de FUTV, el entonces jugador manudo, Góndola, indicó que Torres, supuestamente, lo insultó de manera racista.
"No me puede decir 'negro mono'”, denunció Góndola, públicamente.
Declaración que fue desmentida por el propio Torres, quien dijo: “Yo lo único que quería decir era eso, que yo no soy ningún racista, ni seré racista. Que no dije ninguna palabra de las que se están diciendo. Quería aclarar eso... Con tranquilidad porque sé muy bien lo que soy como persona y sé muy bien lo que hago y lo que digo. Lo vuelvo a repetir, no soy racista, ni seré racista”.
En julio de 2024, tras un partido de Recopa entre Saprissa y Alajuelense, cerca del final del juego, Mariano Torres fue por una pelota y se suscitó una acción con el árbitro asistente William Chow, tras llegar este a separar tras roce con un jugador rojinegro.
El Tribunal Disciplinario aclaró la situación tras consulta de Teletica.com. “A ningún jugador se le puede sancionar dos veces por una misma acción, y en el caso de Mariano Torres en el partido Saprissa vs Alajuelense por la Recopa, el futbolista recibió tarjeta amarilla, sanción que está tipificada como la suma de ellas. Por esta razón, el hecho no es sujeto a una investigación adicional".
Y ahora la última situación que vive Mariano y son los tres partidos de sanción "al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido".
Esto luego de lo sucedido con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.
Mora brindó un informe de comisario donde destacó: "Me encaro y en forma insistente me gritaba que no lo grabara, luego se abalanzo sobre mí en forma amenazadora y ofuscada, y de un manotazo que dio en mi muñeca, me quiso arrebatar el celular, sin lograrlo".
Ahora, los morados anunciaron que su equipo de abogados apelarán esta sanción aunque aún no han presentado el descargo.
¿Qué pasará en esta ocasión? Solo el tiempo lo determinará.
Lonis estalla tras conocer informe que coloca a Saprissa entre los más favorecidos por el VAR
Una nueva polémica está zanjada en el fútbol nacional.
En una esquina, Erick Lonis, miembro del comité deportivo del Saprissa, en la otra, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.
Saprissa apelará sanción a Mariano y Fidel: "Es una situación sin precedentes"
Saprissa se mostró molesto y preocupado ante la sanción que recibieron los futbolistas Mariano Torres y Fidel Escobar, sancionados por incidentes con un comisionado de la Unafut el domingo anterior en el Lito Pérez, y aseguran que apelarán la sanción impuesta.
El encargado de explicar la molestia fue el gerente deportivo Erick Lonis quien explicó que se están dando situaciones “sin precedentes”.
Hernán Medford sobre sanciones a Mariano y Fidel: "Ni quiero hablar del tema"
El técnico del Saprissa, Hernán Medford, se mostró esquivo con respecto a las preguntas sobre las ausencias que tendrá el equipo al no poder contar con Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción.
Hasta La Cueva se vio castigada: Esta es la nueva sanción
Tras los hechos acontecidos en el juego Puntarenas ante Saprissa en el estadio Miguel Lito Pérez hasta La Cueva salió con sanción... así como lo lee.
Vea aquí todo lo que reportó el comisario de Unafut tras lo sucedido con Mariano y Fidel
El comisario de Unafut, Erick Mora, brindó el informe tras el partido entre Puntarenas y Saprissa en el Lito Pérez.
¡Mariano Torres y Fidel Escobar castigados! Esta es la sanción para el capitán de Saprissa
El capitán de Saprissa, Mariano Torres, y el defensor panameño, Fidel Escobar, recibieron tres partidos de sanción del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.
Torres y Fidel vivieron este episodio con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.