Árbitros, rivales y comisario: Las controversias de Mariano Torres

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, ya ha tenido controversias en el pasado con árbitros, rivales y ahora con un comisario de Unafut. Este último capítulo está en los escritorios legales en los que se prepara una apelación. Algo que no es nuevo, pues ya el Monstruo ha ganado recursos en pro de su jugador.

Para rememorar algunos episodios hay que remontarse a enero de 2017, cuando el Tribunal le interpuso un castigo de seis meses por "dar una patada a un adversario, sujetar del brazo y tirar con violencia al árbitro y rehusarse a salir se le impone la sanción".

En esa ocasión, el réferi era Juan Gabriel Calderón, quien hoy está a las puertas de la Copa del Mundo 2026.

Hay que recordar que los morados presentaron recursos contra ese castigo y fueron aceptados, por lo que se redujo de seis meses a cinco partidos.

Posteriormente, el 25 de enero de 2022, el delantero Marcel Hernández, entonces jugador de Cartaginés, brindó una entrevista en Teletica Deportes Radio en la que dijo que el capitán morado lo había insultado en el triunfo de Cartaginés 2-4 en La Cueva.

“Estaba un poco enojadito con lo que estaba sucediendo con el arbitraje cuando Mariano (Torres) está insultándome. A veces tienen que tener la personalidad de decir amarilla para los dos. Me estaba diciendo cubano de mierda, muerto de hambre”, dijo Marcel.

Eso deparó en que se abriera un caso para determinar la realidad de los hechos sucedidos, sin embargo a la audiencia asistió Mariano y su equipo legal, pero no asistió Marcel.

Incluso, en noviembre de 2025 esta polémica se revivió con un cruce entre ambos jugadores en los camerinos del estadio Ricardo Saprissa.

En dicho momento, Mariano le recordó a Marcel que no se presentó para dar su versión en el 2022.

"Es caliente, estos partidos siempre se serán calientes, pero nada... estas cosas pasan adentro de la cancha, a mí no me gusta ensuciar a nadie ni salir a decir nada con micrófono como le gusta a Marcel, le gusta ensuciar a la gente, y después cuando se tiene que presentar no se presenta", comentó Mariano en declaraciones en la transmisión de FUTV.



Y agregó: "Acá jugando para Cartago no sé qué hizo una denuncia y después lo dejaron pobrecito solo al presidente de Cartago y nosotros nos presentamos. Cuando tiene que dar la cara donde la tiene que dar no la da, pero le gusta agarrar los micrófonos y hablar".

En enero de 2024 fue el turno de la controversia entre Mariano y el panameño Freddy Góndola, entonces jugador de Alajuelense. Situación de la que salió ileso y se repitió el proceso anterior: Torres asistió al Colegio de Abogados a audiencia y también la parte legal de Góndola, Aquiles Mata, pero Góndola no se conectó a la audiencia porque "se quedó dormido", según relató el propio jugador a Teletica.com en ese entonces.

En ese momento, el Tribunal Disciplinario determinó que Torres no insultó de manera racista a Góndola, en la final del Torneo de Copa de 2024.



Tras ese compromiso, en transmisión de FUTV, el entonces jugador manudo, Góndola, indicó que Torres, supuestamente, lo insultó de manera racista.



"No me puede decir 'negro mono'”, denunció Góndola, públicamente.



Declaración que fue desmentida por el propio Torres, quien dijo: “Yo lo único que quería decir era eso, que yo no soy ningún racista, ni seré racista. Que no dije ninguna palabra de las que se están diciendo. Quería aclarar eso... Con tranquilidad porque sé muy bien lo que soy como persona y sé muy bien lo que hago y lo que digo. Lo vuelvo a repetir, no soy racista, ni seré racista”.

En julio de 2024, tras un partido de Recopa entre Saprissa y Alajuelense, cerca del final del juego, Mariano Torres fue por una pelota y se suscitó una acción con el árbitro asistente William Chow, tras llegar este a separar tras roce con un jugador rojinegro.



El Tribunal Disciplinario aclaró la situación tras consulta de Teletica.com. “A ningún jugador se le puede sancionar dos veces por una misma acción, y en el caso de Mariano Torres en el partido Saprissa vs Alajuelense por la Recopa, el futbolista recibió tarjeta amarilla, sanción que está tipificada como la suma de ellas. Por esta razón, el hecho no es sujeto a una investigación adicional".



Y ahora la última situación que vive Mariano y son los tres partidos de sanción "al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido".

Esto luego de lo sucedido con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.

Mora brindó un informe de comisario donde destacó: "Me encaro y en forma insistente me gritaba que no lo grabara, luego se abalanzo sobre mí en forma amenazadora y ofuscada, y de un manotazo que dio en mi muñeca, me quiso arrebatar el celular, sin lograrlo".

Ahora, los morados anunciaron que su equipo de abogados apelarán esta sanción aunque aún no han presentado el descargo.

¿Qué pasará en esta ocasión? Solo el tiempo lo determinará.

