¿Qué desencadenó la bronca entre Marcel Hernández y Mariano Torres? Aquí todos los detalles

Este sábado por la noche se viralizó el cruce entre Marcel Hernández y Mariano Torres, pero qué desencadenó todo.

Según relató Mariano, la bronca es vieja y data del 2022, cuando Marcel era jugador del Club Sport Cartaginés.

El 25 de enero de 2022, Marcel brindó una entrevista en Teletica Radio en la que dijo que el capitán morado lo había insultado en el triunfo de Cartaginés 2-4 en La Cueva.

﻿“Estaba un poco enojadito con lo que estaba sucediendo con el arbitraje cuando Mariano (Torres) está insultándome. A veces tienen que tener la personalidad de decir amarilla para los dos. Me estaba diciendo cubano de mierda, muerto de hambre”, dijo Marcel.

Escuche las declaraciones a continuación:

Posteriormente, la noche de este sábado, más de tres años después, el juego entre el Team y la S terminó caliente a tal punto que provocó un incidente en la zona de camerinos, justo donde los futbolistas dan declaraciones a los medios de comunicación.

Mariano sí brindó su opinión de lo sucedido, Marcel no. El volante morado sostiene la opinión de que "cuando tiene que dar la cara donde la tiene que dar no la da, pero le gusta agarrar los micrófonos y hablar".

"Es caliente, estos partidos siempre se serán calientes, pero nada... estas cosas pasan adentro de la cancha, a mí no me gusta ensuciar a nadie ni salir a decir nada con micrófono como le gusta a Marcel, le gusta ensuciar a la gente, y después cuando se tiene que presentar no se presenta", comentó Mariano en declaraciones en la transmisión de FUTV.



Y agregó: "Acá jugando para Cartago no sé qué hizo una denuncia y después lo dejaron pobrecito solo al presidente de Cartago y nosotros nos presentamos. Cuando tiene que dar la cara donde la tiene que dar no la da, pero le gusta agarrar los micrófonos y hablar".

“A Marcel le gusta hablar en los micrófonos y denunciar a la gente, pero cuando se tiene que presentar, no se presenta” pic.twitter.com/LNtu8Y4Wwc — TD Más (@tdmascrc) November 23, 2025

Al final, en medio del choque de palabras entre ambos jugadores, según se puede escuchar en el video de Teletica Deportes Radio, donde Mariano le decía "da la cara donde tenés que darla", mientras Marcel le decía a sus compañeros de equipo "estoy hablando con él".