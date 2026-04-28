Vea aquí todo lo que reportó el comisario de Unafut tras lo sucedido con Mariano y Fidel

En el aportado Reportes Relevantes se desprenden estos dos hechos:
1: Al minuto 34 procedimos aplicar el protocolo establecido respecto casos de actos violentos. Debido a enfrentamiento en la gradería este, sector destinado para la barra Ultra y restantes aficionados al D. Saprissa, los cuales se enfrascaron en una pelea mutua, debió intervenir la Fuerza Pública, buscando contener la situación, lo cual fue complicado ya que resistían detenerse.
Después de siete minutos detenido el juego, y a punto de tomar la decisión de aplicar el segundo nivel del protocolo (abandonar el terreno de juego e irse a los camerinos) se logró tranquilizar la situación reiniciando el juego al minuto 41. Esta situación fue provocada por aficionados del equipos D. Saprissa, precisamente el grupo de La Ultra quien inicio el conflicto e involucró a casi todos los aficionados del sector este, identificados con los colores del D. Saprissa.
El inicio y consecuencias del problema fueron protagonizados por la barra del Saprissa. Consecuencia del mismo conflicto, el juego se retrasó en el inicio del segundo tiempo por cinco minutos, debido a que parte de los mismos aficionados del sector, habían ocupado zona restringida de la gradería mencionada. Se logró reubicarlos en el sector autorizado y el juego prosiguió.
2: Cuando se dio la situación anterior, procedí acercarme al lugar del conflicto, con el fin de colaborar buscando calmar la situación y además conseguir el respaldo fotográfico de los hechos para mi informe, aunado a que la mayoría de los jugadores del D. Saprissa se habían ubicado cerca del lugar de la pugna y podían correr peligro con su seguridad.
Sin embargo, algunos jugadores del D. Saprissa al verme tomar fotos y videos, se abalanzaron en mi contra, vociferando y realizando gestos agresivos y gritándome,
incluso amenazándome por realizar mi labor, según ellos por grabar, algo ilógico de mí parte, porque solo lo hacía al sector de gradería del conflicto y no a los jugadores.
El señor Mariano Néstor Torres me encaro y en forma insistente me gritaba que no lo grabara, luego se abalanzo sobre mí en forma amenazadora y ofuscada, y de un manotazo que dio en mi muñeca, me quiso arrebatar el celular, sin lograrlo.
De igual forma el señor Fidel Escobar Mendieta, en forma agresiva también vociferada que no tenía por qué grabar, y que me fuera del lugar, incluso en determinado momento hizo gestos con su brazo y mano, en forma amenazante e irrespetuoso hacia mi persona.
De los hechos reportados agrego algún respaldo fotográfico, evidenciando la situación acaecida, principalmente la sucedida en las graderías, y no con los jugadores del D. Saprissa, ya que como dije antes en ningún momento los grabe o tome foto, lo adjunto es amparo de muchas tomas y videos que inunda las redes sociales, que podrían eventualmente confirmar lo expuesto.
Al terminar el partido, la fuerza Pública retuvo parte de la barra ultra del D. Saprissa dentro del estadio, debido a que requerían identificar y detener, a miembros que habían agredido a oficiales durante el conflicto acaecido en las tribunas. Salvo lo anterior, lo demás se desarrolló de forma normal, los actos protocolarios se cumplieron adecuadamente, y no hubo ningún problema al respecto. De todos lo hecho reportados se informó al cuarteto arbitral, para el debido reporte en su informe.
Decisión del Tribunal Disciplinario
Ante lo anterior citado en el reporte de Mora, el Tribunal Disciplinario dio a conocer estas sanciones para los morados:
Sancionar al jugador Mariano Néstor Torres con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.
Sancionar al jugador Fidel Escobar Mendieta con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido.
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