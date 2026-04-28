Vea aquí todo lo que reportó el comisario de Unafut tras lo sucedido con Mariano y Fidel

Teletica.com tuvo copia del informe que realizó Mora y esto es lo que detalla:





En el aportado Reportes Relevantes se desprenden estos dos hechos:





1: Al minuto 34 procedimos aplicar el protocolo establecido respecto casos de actos violentos. Debido a enfrentamiento en la gradería este, sector destinado para la barra Ultra y restantes aficionados al D. Saprissa, los cuales se enfrascaron en una pelea mutua, debió intervenir la Fuerza Pública, buscando contener la situación, lo cual fue complicado ya que resistían detenerse.





Después de siete minutos detenido el juego, y a punto de tomar la decisión de aplicar el segundo nivel del protocolo (abandonar el terreno de juego e irse a los camerinos) se logró tranquilizar la situación reiniciando el juego al minuto 41. Esta situación fue provocada por aficionados del equipos D. Saprissa, precisamente el grupo de La Ultra quien inicio el conflicto e involucró a casi todos los aficionados del sector este, identificados con los colores del D. Saprissa.





El inicio y consecuencias del problema fueron protagonizados por la barra del Saprissa. Consecuencia del mismo conflicto, el juego se retrasó en el inicio del segundo tiempo por cinco minutos, debido a que parte de los mismos aficionados del sector, habían ocupado zona restringida de la gradería mencionada. Se logró reubicarlos en el sector autorizado y el juego prosiguió.





2: Cuando se dio la situación anterior, procedí acercarme al lugar del conflicto, con el fin de colaborar buscando calmar la situación y además conseguir el respaldo fotográfico de los hechos para mi informe, aunado a que la mayoría de los jugadores del D. Saprissa se habían ubicado cerca del lugar de la pugna y podían correr peligro con su seguridad.





Sin embargo, algunos jugadores del D. Saprissa al verme tomar fotos y videos, se abalanzaron en mi contra, vociferando y realizando gestos agresivos y gritándome,