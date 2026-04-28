Saprissa apelará sanción a Mariano y Fidel: "Es una situación sin precedentes"

Saprissa se mostró molesto y preocupado ante la sanción que recibieron los futbolistas Mariano Torres y Fidel Escobar, sancionados por incidentes con un comisionado de la Unafut el domingo anterior en el Lito Pérez, y aseguran que apelarán la sanción impuesta.

El encargado de explicar la molestia fue el gerente deportivo Erick Lonis quien explicó que se están dando situaciones “sin precedentes”.

“En la historia, nunca ha habido para mí, una situación como la que se está dando en las últimas semanas con respecto a Saprissa. No recuerdo un antecedente como el que está ocurriendo y me parece que eso ha servido a lo interior del equipo para despertar y estimular el ADN del Saprissa para pelear y seguir peleando por el campeonato con el apoyo de todos los saprissistas que nos siguen”, mencionó Lonis.

Lonis hizo referencia a la sanción impuesta a los jugadores, a que el club haya quedado al margen del Comité Ejecutivo, así como a algunos partidos que se han programado en “horario particular” cuando son visitas en canchas muy calientes.

“Sobre la parte legal, quisiera mencionar que tenemos a todos los abogados para dar la lucha en todas las partes legales, dentro y fuera, con lucha y cancha y espíritu, es una situación bastante atípica que está pasando con nuestra institución.

“Efectivamente nuestro equipo de abogados está trabajando desde anoche; no me voy a referir al fondo, ni voy a emitir un criterio legal, pero sí vamos a presentar las apelaciones. Estamos haciendo un trabajo muy detallado y riguroso”, afirmó el gerente deportivo.

De momento, serán en los próximos días que se de a conocer el alcance de la apelación que realizarán los morados.

Aquí todo lo que dijo Lonis en conferencia de prensa:

En la historia nunca ha habido, para mí, una situación como la que se está dando en las últimas semanas para Saprissa, no recuerdo un antecedente como lo que está ocurriendo y me parece que eso ha servido al interior de nuestro equipo para despertar y estimular el ADN de Saprissa para una situación como esta que es totalmente atípica.



Sobre la parte legal, tenemos nuestro equipo de abogados haciendo los análisis del caso y nosotros vamos a dar la lucha en todos los campos. Vamos a dar la lucha dentro y fuera del campo, estimulados en que estamos convencidos en que es una situación bastante atípica.



Precisamente, a situaciones sin precedentes que me he venido refiriendo muy desafortunado eso, hay que ver el momento y si se consideraron todas las jugadas o no se hicieron porque estoy casi seguro donde a Kendall Waston le hacen penales y casi nunca analizan esas acciones. Voy a analizar la muestra de ese estudio, sé cómo se hacen los muestreos para tomar decisiones e invito a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, para que analice los últimos torneos cortos del 2019 al 2023 de estadísticas de expulsados, penales sancionados y al que le expulsan más jugadores al rival, me parece desafortunado y nosotros hemos tenido que seguir luchando contra esto y lo vamos a lograr porque Saprissa está acostumbrado a este tipo de cosas.



Además, Lonis recibió preguntas y brindó respuestas:



Apelaciones por sanción de Mariano Torres y Fidel Escobar: Nuestro equipo de abogados está trabajando desde anoche con eso en el análisis del caso. No voy a dar ningún criterio legal respecto al caso, no me voy a referir de forma específica, vamos a presentar las apelaciones y yo creo que vamos a hacer un trabajo muy detallado y riguroso con toda la fuerza que nuestra institución merece. Nuestros jugadores merecen ser defendidos, vamos a presentar las apelaciones.



¿Sienten que hay algo o alguien que tiene persecución al Saprissa?: Es algo sin precedentes lo que Saprissa ha vivido en las últimas semanas, ahora me encuentro con la sorpresa de las declaraciones del presidente de la Comisión de Arbitraje que condiciona la percepción de todos, no vamos a permitir eso. Nosotros también hacemos análisis de VAR y de jugadas que nos tiene que revisar y no las revisan, a mí me parece que eso es extraño. Los invito a que utilicemos la estadística del 2019 al 2023 en relación con ciertas variables y luego hablamos. Es algo fuera de lo normal lo que está pasando.



Comportamiento de Mariano Torres y Fidel Escobar: Yo no me voy a referir con detalles, hay que ver el contexto, hay que verlo, estamos jugando en Puntarenas, cancha difícil, calor, algunos jugadores tienen a sus familiares en la gradería, quieren apaciguar los ánimos. A partir de ahí no se puede hacer caso omiso del contexto.



¿Cuáles son las situaciones sin precedentes a las que usted se refiere?: A usted le parece que es apropiado para un presidente de una Comisión de Arbitraje decir cuáles equipos han sido "más beneficiados" por el arbitraje previo a semifinales con un estudio que no conocemos, no. A usted le parece apropiada la hora en que han programado partidos de Saprissa en horas de mucha calor, no. A usted le parece que es apropiado de que Saprissa se quede afuera de la dirigencia del fútbol de este país, no. A usted le parece apropiado que la gran cantidad de penales contra Waston ni siquiera se revisan en el VAR, no.



¿Hay alguna táctica para bajarle el piso a Saprissa?: Hay una frase que usó uno de los mejores cantantes mexicanos, uno de los mejores cantantes de habla hispana, le preguntaron algo sobre su situación personal y él responde, lo que se ve no se pregunta.



¿Cómo califica el trabajo de Enrique Osses en el arbitraje?: Yo lo que creo es que a veces a las personas y las organizaciones hay que juzgarla por sus hechos, nosotros somos los que menos nos hemos quejado del arbitraje, nos hemos quejado poco, pero todos han puesto en duda el tema del arbitraje y el VAR, no es una cuestión mía, la respuesta está en declaraciones de jugadores, entrenadores y dirigentes.



El mensaje a la afición por los ataques al Saprissa: Hay un sentimiento en la afición de Saprissa que ha sido generalizado, no es que lo diga yo, hemos recibido gran cantidad de mensajes reafirmando lo que yo pienso, a todos los saprissistas yo les digo, en este torneo hemos clasificado de forma justa, con mucho esfuerzo. Me parece que involucrar ese tema... son desafortunadas las declaraciones de Osses, no es la primera vez que nos pasa, pero tal vez es la primera vez que nos pasa con este nivel de actividad, pero mi mensaje es que todos tenemos nuestro rol, esta es una lucha por el campeonato que va más allá de las canchas. Todos como saprissistas debemos apoyar, nosotros cometemos errores y debemos ser juzgados en la justa medida pero apelando a los valores justos para todos.



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