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Deportivo Saprissa

Hasta La Cueva se vio castigada: Esta es la nueva sanción

No solo Mariano Torres ni Fidel Escobar recibieron multas.

Estadio Ricardo Saprissa. Foto: Prensa Saprissa
Estadio Ricardo Saprissa. Foto: Prensa Saprissa
Por Daniel Jiménez 28 de abril de 2026, 11:50 AM

Tras los hechos acontecidos en el juego Puntarenas ante Saprissa en el estadio Miguel Lito Pérez hasta La Cueva salió con sanción... así como lo lee. 


El Tribunal Disciplinario informó que multó al Saprissa con ₡525,000.00 y con la clausura por un partido de un 20% del sector de la gradería Sur, debido a que es la primera vez en la temporada que espectadores considerados como sus seguidores proceden en la conducta impropia durante el juego, al provocar peleas, riñas o conflictos multitudinarios en las instalaciones del estadio, sea entre aficionados del mismo club o entre estos con aficionados del club local.

Esta sanción entrará en rigor en el juego de vuelta de la semifinal ante el Municipal Liberia el domingo 10 de mayo a las 4 p. m. 

Todo inició con un pleito que la grada donde se encontraba ubicada La Ultra en el estadio Miguel Lito Pérez, esta barra organizada emitió este comunicado de prensa al respecto.

Ultra Morada

A raíz de lo acontecido, el árbitro Steven Madrigal detuvo el partido y fue ahí cuando se dio el incidente entre Mariano Torres y Fidel Escobar y el comisario Erick Mora que terminó con tres partidos de sanción para Mariano y tres para Fidel.

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Vea aquí todo lo que reportó el comisario de Unafut tras lo sucedido con Mariano y Fidel

El comisario de Unafut, Erick Mora, brindó el informe tras el partido entre Puntarenas y Saprissa en el Lito Pérez. 

Una vez se dio la polémica acción entre Mariano Torres y Fidel Escobar, la gran pregunta fue: ¿Qué dirá el informe de comisario?
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Martes 28/04/2026 10:57 a. m.

¡Mariano Torres y Fidel Escobar castigados! Esta es la sanción para el capitán de Saprissa

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, y el defensor panameño, Fidel Escobar, recibieron tres partidos de sanción del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Torres y Fidel vivieron este episodio con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.

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