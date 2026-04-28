Hasta La Cueva se vio castigada: Esta es la nueva sanción

Tras los hechos acontecidos en el juego Puntarenas ante Saprissa en el estadio Miguel Lito Pérez hasta La Cueva salió con sanción... así como lo lee.





El Tribunal Disciplinario informó que multó al Saprissa con ₡525,000.00 y con la clausura por un partido de un 20% del sector de la gradería Sur, debido a que es la primera vez en la temporada que espectadores considerados como sus seguidores proceden en la conducta impropia durante el juego, al provocar peleas, riñas o conflictos multitudinarios en las instalaciones del estadio, sea entre aficionados del mismo club o entre estos con aficionados del club local.

Esta sanción entrará en rigor en el juego de vuelta de la semifinal ante el Municipal Liberia el domingo 10 de mayo a las 4 p. m.

Todo inició con un pleito que la grada donde se encontraba ubicada La Ultra en el estadio Miguel Lito Pérez, esta barra organizada emitió este comunicado de prensa al respecto.

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A raíz de lo acontecido, el árbitro Steven Madrigal detuvo el partido y fue ahí cuando se dio el incidente entre Mariano Torres y Fidel Escobar y el comisario Erick Mora que terminó con tres partidos de sanción para Mariano y tres para Fidel.

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