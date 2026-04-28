Hernán Medford sobre sanciones a Mariano y Fidel: "Ni quiero hablar del tema"

El técnico del Saprissa, Hernán Medford, se mostró esquivo con respecto a las preguntas sobre las ausencias que tendrá el equipo al no poder contar con Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción.

Ambos futbolistas recibieron un castigo de tres partidos tras los incidentes ocurridos el pasado domingo en el estadio Lito Pérez de Puntarenas, donde ambos tuvieron roces con un comisionado de la Unafut.

“Es un tema del que ni quiero hablar; si tienen una pregunta, no la gasten en eso, pues no voy a hablar alrededor de lo que pasó, no gasten su pregunta en eso. Si me preguntan del equipo mejor”, aclaró justo en la primera pregunta de la conferencia.

Después de eso no se refirió más al tema y será el gerente deportivo del club, Erick Lonis, quien prometió hablar con los medios de comunicación una vez finalizada la actividad.

Ya sobre el juego, Medford aceptó que Liberia será un rival muy difícil, pero al que conocen bastante.

“Liberia es casi nuestra segunda casa, pues los hemos enfrentando varias veces en este torneo. Son equipos con mucho mérito de estar acá, así que será un partido tácticamente bien trabajado por nosotros, el equipo está muy motivado, muy sólido y más unido que nunca, ocupado y tranquilo”, aseveró.

Saprissa no podrá contar ni con Mariano Torres ni Fidel Escobar por toda la serie de semifinales que comenzará este domingo en el estadio Edgardo Baltodano Briceño.



