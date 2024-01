Freddy Góndola: "Llegué liquidado al hotel y me quedé dormido"

Por Daniel Jiménez | 23 de enero de 2024, 11:13 AM

El futbolista panameño Freddy Góndola no se conectó este lunes a la audiencia de Mariano Torres por el caso del supuesto insulto racista.

Desde Israel y en conversión exclusiva con Teletica.com, Góndola reveló por qué no estuvo vía virtual en dicha audiencia. Además, revela una experiencia personal que vivió mientras estaba en la Liga.

—¿Por qué al final no se conectó a la audiencia del caso con Mariano Torres?



No me encontraba viajando, estaba entrenando y no podía contestar, luego llegué reventado al hotel por el viaje, me acosté a dormir y me quedé dormido. Me desperté como a las 12 de la noche, estaba dormido. Yo he visto las redes, que hablen lo que quieran hablar.

—Para entender... Usted llegó a Israel, entrenó con el equipo ese mismo día y se fue al hotel y no logró conectarse...



El día que yo llegué estaba en Migración por la entrada al país que es complicada, me hice las pruebas médicas y los exámenes médicos y revisar el corazón, luego fui a ver la Ciudad Deportiva, tuve que ir al entrenamiento, imagínate todo eso, llegué liquidado al hotel y me quedé dormido, a las 12 o 1 am de acá me levanté, ya había pasado todo. Yo me comuniqué con alguien de la Liga y le comuniqué que me quedé dormido.

—¿Qué razón le dieron en la Liga de este proceso?



Me dijeron que me andaban llamando, pero la verdad me quedé dormido. Antes de eso yo llegar acá me habían dicho que el lunes tenía una cita sobre eso, les dije que estaba bien, pero que yo iba saliendo tal día de Panamá y que no iba a saber qué hora sería acá. Yo llegué hice todo este proceso si se dan cuenta y ven en prensa panameña verán que me hicieron pruebas médicas y todo.

—¿Se quedó dormido?



Acá en Israel creo que son 8 o 9 horas más, llegué extenuado, mucho, yo no tengo el horario bien, me desperté a esa hora y me quedé toda la madrugada despierto.

—¿Adónde está ahorita?

En Nazareth.

—¿En esa audiencia usted habría mantenido su testimonio del supuesto insulto racista?

El que me conoce sabe cómo yo soy, mis compañeros en Costa Rica saben cómo yo soy, incluso jugadores de otros equipos, yo no voy a decir algo que perjudique a un colega, yo no quisiera que a un jugador lo suspendan, pero lo que está mal, está mal, yo soy humano y un caballero, si él dice que no dijo nada, todo bien... eso queda en él, pero él sabe lo que me dijo, él tiene que mantener su postura, yo no soy a decir algo para que la otra persona le vaya mal, yo no estoy para apagarle la luz a otra persona, no soy ese tipo de ser humano.

—¿Luego de ese episodio ha podido hablar con Mariano Torres?

No he conversado con él, no... no conversé con él, nada más hablé en su momento con Kendall Waston, que lo llamé y pude intercambiar palabras con él, con Mariano nunca he hablado.

—¿Cómo se da su salida de la Liga?

Normal, se da normal, yo soy extranjero, no sé si fui un ídolo, si lo soy... pero yo siempre me esforcé al máximo para dar lo mejor de mí, el futbolista tiene bajones, tiene sus momentos buenos o malos, en su momento me criticaron mucho, pero uno está expuesto a eso, si la gente supiera los problemas de los demás, no opinaría ni hablaría.

Estoy seguro de que más de un futbolista a nivel mundial que hubiese estado pasando lo que yo viví no juega fútbol, yo nunca quise hablar esto cuando estaba allá porque no le cuento mis problemas a nadie.

En Panamá nací en un barrio muy peligroso, no me gusta hablar de esto, no me gusta dar lástima, yo tenía problemas personales en ese momento, era un problema puntual que me afectó a mí, ese torneo lo inicié bien, con goles y asistencias, pero luego se da lo que pasó y me tuve que ir uno o dos días a Panamá, pedí el permiso al técnico y Junta Directiva.

El asunto fue que le dispararon a la casa de mi mamá, estaban mis sobrinos y eso me sacó de contexto porque yo sé cómo es el barrio, fui a solucionar el problema, mi mente estaba en otro lado, tuve que traerme a toda mi familia de Panamá a Costa Rica y eso fue lo que bajó mi ánimo.

La gente me critica, está bien, pero creo que los últimos meses empecé a mejorar, incluso en finales y no quiero decir quem i salida fue por la puerta de atrás, siempre voy a estar agradecido, estaba en el equipo más grande de Centroamérica, y gracias a Dios pude ser campeón, eso fue lo que sucedió.

—¿Se solucionó?



Sí, gracias a Dios se pudo solucionar. Saben que uno tiene que confiar en Dios y se arregló.

—¿Qué opina también de la salida del Pipo? ¿Le sorprendió?



Sí, la verdad sí, demasiado me sorprendió porque nunca pensé que el líder del grupo, el capitán del barco, estuve leyendo porque no estaba en Costa Rica. No sé lo que se pudo hablar en el camerino o lo que él dijo. Yo no pude despedirme de él, me sorprendió porque es un ídolo de la institución, él nos transmitía lo que significaba la Liga. No soy el dueño ni el presidente del club, pero estuvo un poco dudosa esa salida porque en realidad era el que nos motivaba y nos daba ese plus de la sangre liguista.