Lonis estalla tras conocer informe que coloca a Saprissa entre los más favorecidos por el VAR

Una nueva polémica está zanjada en el fútbol nacional.

En una esquina, Erick Lonis, miembro del comité deportivo del Saprissa, en la otra, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.

Todo comenzó cuando este martes, Osses dio a conocer un balance de la utilización del videoarbitraje (VAR) en los últimos tres torneos de Primera División.

Ahí explicó que el Cartaginés era de los más perjudicados con cinco fallos en su contra, mientras que los propios brumosos, Alajuelense y Saprissa, aparecen con cuatro acciones a su favor, entre los más beneficiados.

El dato (en una especie de teléfono roto) llegó a oídos de Lonis quien no se aguantó para arremeter contra el estudio.

“Precisamente, a situaciones imprecedentes a las que me he venido refiriendo, muy desafortunado eso; hay que ver el momento y si se consideraron todas las jugadas o no se hicieron, porque estoy casi seguro de que no vienen donde a Kendall Waston le hacen penales... Voy a analizar la muestra de ese estudio, sé cómo se hacen los muestreos para tomar decisiones e invito a Enrique Osses para que analice los últimos 10 torneos cortos de expulsados, penales sancionados y al que le expulsan más jugadores al rival. Me parece desafortunado y nosotros hemos tenido que seguir luchando”, explicó el exguardameta morado.

La polémica llega justo cuando este martes también se dio a conocer una sanción de tres partidos contra los morados Mariano Torres y Fidel Escobar, por insultar, provocar, ofender o amenazar a oficiales el pasado domingo en el partido ante Puntarenas FC.

“Es algo sin precedentes, ahora me encuentro con la sorpresa de las declaraciones del presidente de la Comisión de Arbitraje que condiciona la percepción de todos. No vamos a permitir eso. Nosotros también hacemos análisis de VAR y de jugadas que nos tienen que revisar y no las revisan; me parece que eso es extraño. Los invito a que utilicemos la estadística del 2019 al 2023 en relación con ciertas variables y luego hablamos. Es algo fuera de lo normal lo que está pasando”, expresó.

Luego cuestionó el momento justo donde se dio a conocer el alcance de este estudio con respecto al VAR.

“¿A usted le parece que es apropiado para un presidente de una Comisión de Arbitraje decir cuáles equipos han sido más beneficiados por el arbitraje previo a semifinales, cuyo estudio no conocemos? ¿Es apropiada la hora en que han programado partidos de Saprissa en horas de mucho calor? ¿Es apropiado que Saprissa se quede afuera de la dirigencia del fútbol de este país? ¿Es apropiado que la gran cantidad de penales contra Waston ni siquiera se revisen en el VAR, ¿no?”, añadió con enfado durante el Media Day.

Finalmente, consultado sobre si existe una confabulación o una táctica para bajarle el piso al Saprissa de cara a semifinales, Lonis fue muy claro con su respuesta.

“Hay una frase que usó uno de los mejores cantantes mexicanos, uno de los mejores cantantes latinos de todos; le preguntaron algo sobre su situación personal y él responde: ‘Lo que se ve no se pregunta'”, concluyó.

De momento, Saprissa ya anunció que apelará la sanción a Marianto Torres y Fidel Escobar, pues asegura, que se trata de una persecución en su contra.







