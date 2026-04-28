Lo más destacado
Saprissa apelará sanción a Mariano y Fidel: "Es una situación sin precedentes"
Esto dicen en el Cartaginés al conocer que son el equipo más perjudicado por errores arbitrales
Hernán Medford sobre sanciones a Mariano y Fidel: "Ni quiero hablar del tema"
Vea aquí todo lo que reportó el comisario de Unafut tras lo sucedido con Mariano y Fidel
¡Mariano Torres y Fidel Escobar castigados! Esta es la sanción para el capitán de Saprissa
Este es el equipo que más errores arbitrales registra en los últimos tres torneos
Lonis estalla tras conocer informe que coloca a Saprissa entre los más favorecidos por el VAR
El directivo morado asegura que es inapropiado dar a conocer estos datos previo a unas semifinales.
Una nueva polémica está zanjada en el fútbol nacional.
En una esquina, Erick Lonis, miembro del comité deportivo del Saprissa, en la otra, Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje.
Todo comenzó cuando este martes, Osses dio a conocer un balance de la utilización del videoarbitraje (VAR) en los últimos tres torneos de Primera División.
Ahí explicó que el Cartaginés era de los más perjudicados con cinco fallos en su contra, mientras que los propios brumosos, Alajuelense y Saprissa, aparecen con cuatro acciones a su favor, entre los más beneficiados.
El dato (en una especie de teléfono roto) llegó a oídos de Lonis quien no se aguantó para arremeter contra el estudio.
“Precisamente, a situaciones imprecedentes a las que me he venido refiriendo, muy desafortunado eso; hay que ver el momento y si se consideraron todas las jugadas o no se hicieron, porque estoy casi seguro de que no vienen donde a Kendall Waston le hacen penales... Voy a analizar la muestra de ese estudio, sé cómo se hacen los muestreos para tomar decisiones e invito a Enrique Osses para que analice los últimos 10 torneos cortos de expulsados, penales sancionados y al que le expulsan más jugadores al rival. Me parece desafortunado y nosotros hemos tenido que seguir luchando”, explicó el exguardameta morado.
La polémica llega justo cuando este martes también se dio a conocer una sanción de tres partidos contra los morados Mariano Torres y Fidel Escobar, por insultar, provocar, ofender o amenazar a oficiales el pasado domingo en el partido ante Puntarenas FC.
“Es algo sin precedentes, ahora me encuentro con la sorpresa de las declaraciones del presidente de la Comisión de Arbitraje que condiciona la percepción de todos. No vamos a permitir eso. Nosotros también hacemos análisis de VAR y de jugadas que nos tienen que revisar y no las revisan; me parece que eso es extraño. Los invito a que utilicemos la estadística del 2019 al 2023 en relación con ciertas variables y luego hablamos. Es algo fuera de lo normal lo que está pasando”, expresó.
Luego cuestionó el momento justo donde se dio a conocer el alcance de este estudio con respecto al VAR.
“¿A usted le parece que es apropiado para un presidente de una Comisión de Arbitraje decir cuáles equipos han sido más beneficiados por el arbitraje previo a semifinales, cuyo estudio no conocemos? ¿Es apropiada la hora en que han programado partidos de Saprissa en horas de mucho calor? ¿Es apropiado que Saprissa se quede afuera de la dirigencia del fútbol de este país? ¿Es apropiado que la gran cantidad de penales contra Waston ni siquiera se revisen en el VAR, ¿no?”, añadió con enfado durante el Media Day.
Finalmente, consultado sobre si existe una confabulación o una táctica para bajarle el piso al Saprissa de cara a semifinales, Lonis fue muy claro con su respuesta.
“Hay una frase que usó uno de los mejores cantantes mexicanos, uno de los mejores cantantes latinos de todos; le preguntaron algo sobre su situación personal y él responde: ‘Lo que se ve no se pregunta'”, concluyó.
De momento, Saprissa ya anunció que apelará la sanción a Marianto Torres y Fidel Escobar, pues asegura, que se trata de una persecución en su contra.
Saprissa apelará sanción a Mariano y Fidel: "Es una situación sin precedentes"
Saprissa se mostró molesto y preocupado ante la sanción que recibieron los futbolistas Mariano Torres y Fidel Escobar, sancionados por incidentes con un comisionado de la Unafut el domingo anterior en el Lito Pérez, y aseguran que apelarán la sanción impuesta.
El encargado de explicar la molestia fue el gerente deportivo Erick Lonis quien explicó que se están dando situaciones “sin precedentes”.
Esto dicen en el Cartaginés al conocer que son el equipo más perjudicado por errores arbitrales
La Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, mediante su presidente Enrique Osses, dio a conocer un balance sobre la aplicación del VAR desde hace tres torneos.
En dicha presentación, los brumosos aparecen como el club más perjudicado, con cinco fallas arbitrales y cuatro a favor.
Hernán Medford sobre sanciones a Mariano y Fidel: "Ni quiero hablar del tema"
El técnico del Saprissa, Hernán Medford, se mostró esquivo con respecto a las preguntas sobre las ausencias que tendrá el equipo al no poder contar con Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción.
Vea aquí todo lo que reportó el comisario de Unafut tras lo sucedido con Mariano y Fidel
El comisario de Unafut, Erick Mora, brindó el informe tras el partido entre Puntarenas y Saprissa en el Lito Pérez.
¡Mariano Torres y Fidel Escobar castigados! Esta es la sanción para el capitán de Saprissa
El capitán de Saprissa, Mariano Torres, y el defensor panameño, Fidel Escobar, recibieron tres partidos de sanción del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.
Torres y Fidel vivieron este episodio con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido entre Puntarenas y Saprissa.
Este es el equipo que más errores arbitrales registra en los últimos tres torneos
El Club Sport Cartaginés es el equipo que más se ha visto perjudicado por los errores arbitrales en los últimos tres torneos cortos, así lo aceptó el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, en un informe.
Osses realizó este martes una conferencia de prensa donde dio a conocer el balance del videoarbitraje en los Torneos de Clausura y Apertura 2025 y los 90 partidos que hasta el momento se han realizado del Clausura 2026.