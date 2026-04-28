Este es el equipo que más errores arbitrales registra en los últimos tres torneos

El Club Sport Cartaginés es el equipo que más se ha visto perjudicado por los errores arbitrales en los últimos tres torneos cortos, así lo aceptó el presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, en un informe.

Osses realizó este martes una conferencia de prensa donde dio a conocer el balance del videoarbitraje en los Torneos de Clausura y Apertura 2025 y los 90 partidos que hasta el momento se han realizado del Clausura 2026.

En total se han analizado 321 partidos disputados en los tres torneos y se chequearon 1.872 jugadas.

De todos ellos, 144 veces tuvo que intervenir el VAR, con un balance de 120 veces que se aplicó bien y únicamente 24 errores, que según Osses reconocen que se equivocó el cuerpo arbitral.

“Lamentablemente, se han presentado 24 errores arbitrales que no han sido solucionados por el arbitraje o por la tecnología. Esto nos da una eficacia del 92,3% y la gran mayoría de las acciones son correctas.

“Por ejemplo, si no tuviésemos la tecnología, tendríamos un error cada 2,2 partidos; pero como tenemos el VAR, esta tendencia asciende a que tengamos un error cada casi 13 juegos, es decir, cada dos fechas y media puede presentarse un error grave”, aclaró el chileno.

Los brumosos los más afectados.

En el apartado individual, el Cartaginés es el equipo que más ha sufrido errores en su contra con cinco, mientras que cuatro han sido a su favor.

Alajuelense ha sufrido cuatro decisiones en contra y cuatro a su favor, Saprissa cuatro a su favor y solo una en contra, Herediano tres a favor y una en contra.

Liberia solo una decisión en contra y ninguna a favor: Pérez Zeledón tres en contra y una a favor; Puntarenas FC aparece igualado con dos acciones buenas y dos malas; Sporting FC con solo dos a favor y San Carlos con dos en su contra y una buena.

Jugadas revisadas por el VAR

​Tal vez una de las acciones que más se recuerde en contra del Cartaginés ocurrió en el pasado partido ante Herediano en el Fello Meza, donde se anuló un gol porque la pelota había salido antes y tampoco se pitó una fuerte acción que parecía penal, lo que enfureció a los brumosos.

"Nadie puede decir que existe una tendencia marcada a determinado club. Debemos saber la decisión que tomó el árbitro, escuchar el audio y si lo que dice el árbitro o el VAR tiene sentido o lógica técnica.

“Debo respetar que muchas veces no estamos conformes con la decisión, pero no es 100% equivocada o errada. Se habló mucho de una jugada en el Cartaginés-Herediano. El audio lo publicamos; la jugada se ve aparatosa, pero lo que dice el árbitro no está tan equivocado respecto a la realidad que él vivió”, destacó Osses.

El presidente de la Comisión de Arbitraje puntualizó que únicamente en los 90 partidos de la fase regular del Clausura 2026 se ha requerido el videoarbitraje en 44 ocasiones; de esas, 38 fueron correctas y seis errores por parte de los árbitros, que no han tenido sustento técnico, y “hemos tenido que reconocer el error”.

De momento, el Clausura 2026 entra en su fase final y este sábado comenzarán las semifinales en el Fello Meza con el partido que revivirá la polémica entre Cartaginés y el líder Herediano.



