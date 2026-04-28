Esto dicen en el Cartaginés al conocer que son el equipo más perjudicado por errores arbitrales

La Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, mediante su presidente Enrique Osses, dio a conocer un balance sobre la aplicación del VAR desde hace tres torneos.

En dicha presentación, los brumosos aparecen como el club más perjudicado, con cinco fallas arbitrales y cuatro a favor.

Ante esto, desde el Cartaginés no quieren perder la concentración de cara a la serie de semifinales ante el líder Herediano, por lo que pasaron por alto este tema.

“Felicitar a la Comisión por los datos que salen a la luz pública, somos seres humanos y cometemos errores, lo que pasó, ya pasó y no podemos cambiar. ¿Qué pido yo? Ni ser favorecido, ni afectado en la llave que viene, más bien que el análisis sirva para mejorar. En las finales cada equipo saca a sus mejores hombres y yo creo que ellos también pueden sacar a sus mejores árbitros, eso es lo que espero yo”, indicó el técnico guatemalteco, Amarini Villatoro.

Villatoro lo único que pide es que durante la serie se dé un buen arbitraje y que no influya en el marcador.

Por su parte, el capitán y una de las figuras del equipo, Christopher Núñez, aseveró que a lo interno prefirieron no tocar más este tema.

“En su momento estábamos molestos, pero decidimos a lo interno meternos más en cosas internas y concentrarnos en lo que viene para sacar la serie ante Herediano”, explicó el volante.

Cartaginés abrirá la serie de semifinales este sábado ante el Herediano en el Fello Meza.

Precisamente, el último partido entre brumosos y rojiamarillos en la casa blanquiazul estuvo cargado de polémica.



