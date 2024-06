Alexi Lalas y su frase retadora: “Yo jugué en el Saprissa”

Siempre se ha dicho que jugar en La Cueva un partido eliminatorio era todo un infierno para los rivales de la Selección Nacional.

En su momento lo dijo Landon Donovan de los Estados Unidos al catalogar al Ricardo Saprissa como una de sus canchas más difíciles en las que llegó a jugar.

Ahora, otra leyenda de la selección de las Barras y las Estrellas reflejó lo que es jugar en La Cueva con algo de ironía.

El exdefensor, Alexi Lalas, quien fuera símbolo de USA en los mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98, publicó en X (antes Twitter) que acudiría a la Convención Nacional del partido Republicano, como parte de las elecciones que se realizarán este año en ese país.

“Viaje reservado. Me dirijo a Milwaukee en julio para la Convención Nacional Republicana. Nunca he estado en una convención política. Espero con ansias. Queda por ver quién más aparece”, indicó.

Trip booked. I’m heading to Milwaukee in July for the Republican National Convention. Never been to a political convention. Looking forward to it. Remains to be seen who else shows up.🇺🇸 pic.twitter.com/x88GDk95ZU