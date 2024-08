¿Dónde nace o se estanca la acción emprendedora en Costa Rica?

Bernal Fonseca / Empresario, culturepreneur y triatleta competitivo de larga distancia.



Si bien Costa Rica se destaca por una creciente motivación emprendedora y un gran potencial para desarrollar lo que denominamos culturepreneurs: individuos que no solo crean negocios, sino que también son vistos como modelos a seguir en la sociedad, un preocupante 36.8% de los adultos en el país no se aventuran a emprender debido al temor de no tener éxito, según el último informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM).



De acuerdo con GEM, el país muestra una Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) del 11.3%, una cifra que indica que muchos costarricenses están dando sus primeros pasos en el camino del emprendimiento, pero, solo el 2.53% de la población adulta gestiona un negocio establecido, lo que revela una brecha significativa entre la fase inicial y la consolidación de empresas. Esta discrepancia no es casualidad; refleja obstáculos culturales y educativos que deben ser superados.

En comparación con otros países de la región, como Guatemala y Panamá, que tienen tasas de TEA del 20.3% y 17% respectivamente, Costa Rica se queda rezagada; lo que subraya la necesidad de un enfoque más asertivo en el apoyo al emprendimiento.

En este contexto, la educación juega un papel crucial. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y privados para fomentar el espíritu emprendedor, la educación emprendedora en Costa Rica, tanto a nivel escolar como postescolar, sigue siendo uno de los puntos más débiles del ecosistema. El currículo educativo actual no está preparando adecuadamente a los futuros emprendedores para enfrentar los riesgos y desafíos del mercado.

Desde mi experiencia y rol dentro de este entorno, las plataformas de Cercanos y DMNTS nacen precisamente para ofrecer a los emprendedores y empresarios una vía para dar a conocer sus propuestas de valor y, a la vez, brindarles una oportunidad única en el país para obtener una inversión significativa que les permita gestionar sus negocios de manera escalable.

Estas plataformas están diseñadas no solo para conectar a emprendedores con inversores potenciales, sino también para proporcionarles el acompañamiento y los recursos necesarios para convertir sus ideas en negocios sólidos y sostenibles. En un entorno donde el acceso a capital y el apoyo integral son limitados, Cercanos y DMNTS representan un punto de inflexión que puede catalizar el crecimiento de una nueva generación de culturepreneurs en Costa Rica.

Ahora, esto es responsabilidad de todos, el fortalecimiento de la infraestructura educativa debe ir acompañado de una reducción de las barreras burocráticas que dificultan la creación y expansión de nuevos negocios; debemos crear una cultura que no solo inspire a los futuros culturepreneurs, sino que también los apoye en cada etapa de su viaje emprendedor. Como mencioné en mi artículo anterior, los padres o encargados de los niños y jóvenes en casa, también juegan un rol fundamental, para incentivar o detener el impulso emprendedor de las próximas generaciones.

