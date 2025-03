Liderazgo ‘emperatroz’: la unión del emperador más atroz

Dra. Johanna Alvarado/ ICF Young Leader Award.

"El mayor peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia en sí, sino actuar con la lógica del pasado", Peter Drucker. ​

Vivimos en un mundo donde el liderazgo está en constante evolución. La historia nos ha mostrado ejemplos de líderes que han inspirado revoluciones, innovación y progreso, así como de aquellos que han paralizado sociedades enteras con su visión autoritaria y su temor al cambio. Pero, en este punto de la historia, la pregunta ya no es únicamente qué tipo de líderes necesitamos, sino qué tipo de liderazgo queremos perpetuar y, más importante aún, qué tipo de mundo estamos construyendo para las próximas generaciones.

A lo largo de mi carrera y estudio del liderazgo, he identificado un fenómeno que he denominado liderazgo emperatroz, una construcción que encapsula la esencia de un estilo que, lejos de potenciar la creatividad, el trabajo en equipo y la construcción colaborativa, se convierte en el enemigo más atroz de la evolución y la unión.

Liderazgo emperatroz: la imposición del miedo como estrategia. Es aquel que aparenta ser fuerte, imponente y centralizado en la figura de un solo individuo, pero en realidad opera desde una profunda inseguridad disfrazada de autoridad.



Se caracteriza por:



El resultado de este liderazgo es evidente: fragmentación, desmotivación, deserción del talento y la construcción de entornos donde la voz de la razón y la creatividad se ahogan en el ruido de la imposición y la burocracia.

El contrapeso: el liderazgo inspirador, frente a este modelo, existe otra vía: el liderazgo inspirador, aquel que no impone, sino que construye; no somete, sino que invita; no teme a la disidencia, sino que la celebra como una fuente de aprendizaje.

Este liderazgo se distingue por:

La horizontalidad y colaboración , donde la voz de cada miembro del equipo o sociedad es valorada y considerada.

La visión compartida, en la que el propósito colectivo es el motor de las decisiones.

La confianza en la autonomía, donde se empodera a las personas para que tomen decisiones informadas y se equivoquen sin miedo al castigo.

La creatividad como pilar central, permitiendo que la innovación fluya sin las restricciones del temor.

La cultura de aprendizaje continuo, en la que cada error es una oportunidad de crecimiento y no un motivo de censura.

Este tipo de liderazgo genera ambientes ágiles, flexibles y resilientes, capaces de adaptarse a los cambios sin caer en el caos o el autoritarismo. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar?

Nos encontramos en un punto de inflexión donde el futuro que heredaremos a nuestros hijos dependerá de las elecciones que hagamos hoy.