Claves de oro para la vida: el proceso de transformación personal

Dra. Johana Alvarado/ ICF Young Leader Award.

Tras 18 años de dedicación en el desarrollo de líderes, he podido identificar un patrón, un proceso que he ido perfeccionando para dejar algo tangible en cada cliente. A lo largo de las sesiones, cada líder encuentra sus “pepitas de oro”: esos momentos, reflexiones y descubrimientos personales que surgen al enfrentar tanto los desafíos más apremiantes como las situaciones más fluidas. Mi objetivo es que estos hallazgos no se queden en la reflexión momentánea, sino que se transformen en enunciados concretos, en tiempo presente y positivo, que sirvan como guía y recordatorio de la forma de ser, sentir, pensar y actuar en las situaciones clave de la vida.



Este proceso es comparable al arte de la minería del oro, donde las betas o pepitas de oro no siempre son fáciles de encontrar y, cuando se descubren, requieren de un proceso específico para que puedan brillar en todo su esplendor.

El descubrimiento del oro: hallar las pepitas

En la naturaleza, el oro no aparece en su forma final. Se encuentra oculto en rocas o mezclado con otros elementos. De la misma manera, en el proceso de coaching, muchas veces los aspectos más valiosos de la personalidad de un cliente están ocultos bajo capas de creencias limitantes, experiencias pasadas o percepciones autocríticas. Es en esos momentos de introspección y autodescubrimiento que comenzamos a encontrar esas “betas de oro” escondidas.

A lo largo de nuestras sesiones, trabajamos en descubrir esos aspectos únicos de cada líder: su autenticidad, sus fortalezas y la forma en que enfrentan los retos. A veces, como sucede con las pepitas de oro, estas cualidades no parecen ser lo que realmente son al inicio. Sin embargo, al profundizar y explorar, encontramos su verdadero valor.

El proceso de refinado: moldear y pulir

Una vez extraído el oro de la naturaleza, es necesario un proceso de refinamiento para eliminar impurezas y moldearlo en su forma más pura. Este proceso es paralelo al trabajo que realizamos con los líderes. Al descubrir sus pepitas de oro, trabajamos juntos para pulir esos hallazgos, moldearlos y convertirlos en herramientas prácticas que puedan utilizar en su vida diaria.

Las claves de oro para la vida son frases que, al igual que el oro refinado, brillan con claridad. Estas frases se escriben en tiempo presente y en positivo, representando cómo el cliente puede actuar desde su mejor versión. Son enunciados que encapsulan la sabiduría interna, nacida del autoconocimiento y de la experiencia adquirida en situaciones desafiantes, pero también en aquellas más fluidas. Las claves reflejan cómo el líder se comporta en su mejor estado: sereno, claro, resiliente.

El mantenimiento del oro: mantenerlo limpio

El oro, aunque valioso, no brilla para siempre si no se mantiene limpio de impurezas. De la misma forma, las claves de oro necesitan ser recordadas y practicadas de manera constante. No basta con escribirlas; es necesario integrarlas en la vida diaria. Al igual que el oro, que puede empañarse con el tiempo si no se cuida, nuestras mejores cualidades y formas de actuar necesitan una revisión y actualización periódica para seguir brillando.

Mantener estas claves visibles, ya sea a través de un recordatorio personal, un ritual diario o una revisión periódica, es esencial para que no se empañen con las impurezas del estrés, las preocupaciones o las demandas del día a día.

Descubrir el yacimiento completo: potencial ilimitado

Así como los yacimientos de oro más grandes a menudo permanecen ocultos hasta que alguien los descubre, el potencial de cada cliente es inmenso, aunque a veces no sea evidente desde el principio. A lo largo del proceso de coaching, es posible que se revelen habilidades, talentos o formas de liderar que ni siquiera el cliente sabía que tenía.

Estas claves de oro no solo representan lo que el cliente ya ha descubierto, sino también el camino hacia el descubrimiento de su yacimiento completo. Las frases y enunciados sirven como puertas hacia nuevas capacidades, nuevas formas de pensar y actuar que seguirán revelándose con el tiempo y la práctica.

El oro como símbolo de valor y transformación

El oro, como metal precioso, ha sido símbolo de riqueza, poder y pureza a lo largo de la historia. Las claves de oro que creamos en cada proceso de coaching son igualmente valiosas para el cliente. Son representaciones tangibles de su crecimiento, de su capacidad de liderazgo y de su poder personal.

Al igual que el oro, estas claves no pierden su valor con el tiempo. De hecho, cuanto más se aplican y revisan, más ricas se vuelven, ya que permiten al líder transformarse continuamente, adaptándose y creciendo con cada nueva experiencia.

Aplicando las claves de oro en tu propia vida

A punto de cumplir 44 años, quiero compartir con mis lectores algunas preguntas clave que pueden ayudarlos a aplicar esta metodología y descubrir sus propias Claves de oro para la vida. Estas preguntas están diseñadas para ayudarnos a reflexionar sobre nuestra manera de ser, sentir, pensar y actuar en las distintas circunstancias de la vida, y cómo nos pueden pulir esos aspectos para brillar en nuestra mejor versión.

Preguntas para el autodescubrimiento

¿Cuá les de mis habilidades han resaltado en los momentos más desafiantes de mi vida? ¿ Qu é me he dicho a mí mismo cuando estoy en un momento retador y que me ha ayudado a tomar acció n? ¿Cuáles son los cimientos o valores que he utilizado para salir adelante en diferentes circunstancias? ¿Cuál es el “ para qu é” que resuena en todo mi ser para continuar el camino frente a las dificultades?

A lo largo de los años, he tenido el honor de trabajar con clientes maravillosos que han depositado su confianza en mí. Juntos hemos descubierto sus pepitas de oro, y hoy celebro la oportunidad de ofrecer a modo de regalo por la cercanía de mi cumpleaños, con ustedes, esta metodología, sabiendo que el proceso de descubrimiento y refinado es tan valioso como el del oro mismo.

¡Bendiciones en este viaje hacia la autotransformación!

Puede contactarnos al WhatsApp 7007-1250 o al correo [email protected].

