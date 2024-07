Orlando Galo: “La confianza a los jóvenes por parte del cuerpo técnico es muy importante”

El volante de la Selección Nacional, Orlando Galo, destacó el respaldo del cuerpo técnico para los futbolistas más jóvenes durante la Copa América 2024.

Galo explicó además que a nivel personal toma el certamen como una gran vitrina, aunque admite que están 100% enfocados en sacar el resultado ante Paraguay, pues aún tienen chance de clasificar.

¿Cómo es el manejo emocional del grupo al saber que ante Paraguay se juegan la vida y no depende de sí mismos para clasificar?

-La parte emocional siempre estará a tope, siempre lo hemos dicho, venimos a competir a un nivel de selecciones top y ahorita lo estamos haciendo de buena manera, matemáticamente estamos ahí y ahora tendremos que salir a hacer un buen partido ante Paraguay.

¿Cómo cataloga la vitrina que ha sido la Copa América para usted y otros jóvenes de los que ya se habla de ofertas?

-Eso lo manejan los representantes, pero no lo estamos manejando ahorita, pues estamos pensando en Copa América y lo más importante y lo primordial y es que tenemos vida todavía.

¿Cómo evalúa el medio campo y el crecimiento que podría haber en La Sele tras la Copa?

-El trabajo de mediocampo se ha hecho de buena manera sin importar a quienes se pongan, hay muchos jugadores haciendo un buen trabajo y el profesor está teniendo confianza en los jugadores no importa que se diga que es tedioso o no el cambio generacional.

¿Cómo se siente más cómodo jugando con un acompañante o con dos volantes centrales más?

-El cuerpo técnico hace un estudio con base al rival que vamos a enfrentar, horas de videos y ellos eligen a los jugadores que vamos a utilizar, así que jugar con un jugador más o con tres en el mediocampo, no tengo ningún problema la verdad, nosotros vamos a trabajar el día a día la verdad.

¿Cómo vive el momento de que el técnico le de un espaldarazo en su posición?

-A hoy no soy ni el mejor ni el peor. Creo que el tener el trabajo con el profesor me dio un poco más de madurez y entiendo y comprendo que tengo que mejorar muchas cosas más, pero la confianza que me da el cuerpo técnico es muy importante para nosotros los jóvenes.

La confianza que nos dan, nadie nos lo iba a dar y ahora llegamos a este punto que lo estamos viendo, antes no se nos daba esa oportunidad de venir a competir contra jugadores que están en la liga top, es cuestión de creer en la situación.

¿Por qué ha costado generar tantas acciones en ofensiva?

-En realidad, este grupo tiene seis partidos de jugar juntos, es el proceso hay que generar de buena manera, es como volver al pasado en Brasil tuvieron que pasar muchos partidos seguidos para que salieran las cosas, así que ahora es de paciencia y trabajo para mejorar y nosotros los jugadores sabemos lo que tenemos que mejorar. Sabemos que a este nivel debemos tener más ritmo ante selecciones conformadas y ya estables.

¿Cuáles enseñanzas y qué se llevará para la casa tras el torneo?

Cuando tuve la oportunidad de viajar a Qatar con patrocinadores y recuerdo que no podía ni saludar a mis compañeros, ni verlos, o cuando veía el bus pasar con la bandera decorado y fue cuando dije que volvería a un Mundial y el chance más cerca fue ir a la Copa América y el profe me convocó.

Hoy puedo estar ahí para dar unas palabras a la prensa al lado del profesor y tener un mini Mundial y la estamos viviendo ahora, es un sueño.