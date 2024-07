Kenneth Vargas: “No dejaré que nada ni nadie apague mi sueño de ser jugador de selección”

Fue tal vez la polémica más grande dentro de la Selección Nacional que recién terminó su participación en Copa América 2024.

Y es que la ausencia de Kenneth Vargas de la formación de La Sele y el hecho de que ni siquiera jugara un solo minuto, ha generado todo tipo de debate.

Ante su falta de minutos, Vargas publicó un mensaje de desahogo que dejó varias frases fuertes, tales como:

“Que difícil expresarme en estos momentos tan complicados, pero siento que es necesario para desahogarme…



He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído, pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo.





No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección.



Nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá, aunque no tenga la oportunidad que me merezco, trabajaré el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada.



Volveré a mi club con la misma ilusión de ir a hacer las cosas bien para volver a estar en la selección y dejar el nombre de Costa Rica en alto.



De nuevo mil gracias por todo el apoyo y de verdad nada ni nadie va a apagar mi sonrisa y mi felicidad de saber que cueste lo que cueste estoy persiguiendo mi sueño de niño.

El atacante ahora se regresará al Hearts de la Primera División de Escocia, donde alista su segunda temporada.