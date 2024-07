El lamento de Endrick tras la eliminación de Brasil de Copa América

El juvenil Endrick lamentó este sábado la eliminación de Brasil en los cuartos de final de la Copa América al caer 4-2 en tanda de penales ante Uruguay luego de un empate 0-0 en 90 minutos, considerándolo un "momento muy difícil".



"Triste. Es un sentimiento que no sólo nosotros, sino todos los brasileños, estamos sintiendo ahora; porque es difícil que lo eliminen y más aún en los penales", declaró a O Globo el delantero de 17 años, quien fue titular en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, en lugar del suspendido Vinicius Jr.



Pese a la despedida, Endrick llamó a mantener "la cabeza en alto".



"Espero que tengamos el apoyo de todos los brasileños. Sé que en este momento es muy difícil, pero su apoyo es esencial para nosotros", expresó.



"Queremos volver a poner a Brasil en la cima, ¿no?, pero lamentablemente esta vez no ha sido así. Seguiremos trabajando", manifestó el futuro jugador del Real Madrid. "Debemos continuar con la preparación para el Mundial".



El experimentado lateral Danilo pidió "paciencia" con jugadores jóvenes como Endrick en el ciclo de Dorival Júnior como seleccionador.



"Es difícil hablar ahora porque luchamos, dimos la lucha que teníamos que dar (...). Este equipo joven demostró que puede hacer grandes cosas. Solo espero que la gente tenga un poco de paciencia", comentó Danilo, de 32 años.



"Hace mucho tiempo que Brasil no gana algo, pero tengamos paciencia con estos jóvenes", insistió.