Además de Jeyland, estos seleccionados también alistarían sus maletas

La Copa América fue una enorme vitrina para cuatro seleccionados nacionales que tendrían todo listo para cambiar de club.

Los cuatro puntos de la Tricolor en el certamen le permitieron ubicarse mejor que seis selecciones del continente y sus jugadores se cotizaron en buena forma.

Ya es un hecho que Jeyland Mitchell viajará al Viejo Continente para integrarse al Feyenoord de la Eredivisie de Países Bajos, esto tras informarlo Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes.

El fichaje de Mitchell rondaría los 2.5 millones de euros, lo que significaría un gran monto para Alajuelense, dueño de su ficha.

“Es un sueño de niño, uno quiere salir a ese nivel de fútbol y por dicha se me están dando las cosas. Es algo que se lo he pedido a Dios tanto y la familia y ellos me han ayudado bastante”, declaró el futbolista tras finalizar la fase de grupo.

​Pero más allá de la salida del espigado defensor de 19 años que frenó a Vinicius en el primer partido ante Brasil, hay otros tres que también aprovecharon la Copa para cotizarse.

Otro de los futbolistas que podrían cambiar de rumbo es el portero Patrick Sequeira, quien se destapó con grandes tapadas en los tres juegos.

Pese a un error ante Colombia, el guardameta se reivindicó con Paraguay salvando los tres puntos de la Tricolor.

“La verdad estoy muy contento, al final me mantengo con el aprendizaje y ojalá vengan mejores cosas”, expresó el guardameta.

Además, habló sobre las comparaciones con el guardameta Keylor Navas.

“Keylor es un gran portero, es lo mejor que hemos tenido y siempre ha sido una gran motivación y ahora lo que nos toca es hacer la mejor parte”, aseveró el guardameta de 25 años.

Otro de los que logró cotizarse de buena manera fue el volante Orlando Galo, para muchos el mejor futbolista tico en el torneo.

El volante de 23 años viene de purgar un castigo de un año por dopaje, pero desde su regreso ha conseguido ganarse un puesto dentro de la Tricolor.

“Nunca nos dimos por vencidos, sabíamos que teníamos una leve posibilidad, pero creo que nos vamos con la cabeza en alto, no logramos clasificar, pero fue muy importante lo que hicimos", mencionó.

En declaraciones a Teletica.com, el vicepresidente del Herediano, Aquil Alí, aseveró que por Galo hay interés de clubes de la MLS y de Europa y esperarán por la mejor oferta para el joven.

Finalmente, otro rojiamarillo estaría en la mira de los clubes europeos, como lo es Andy Rojas, de apenas 18 años.

Esta semana trascendió que el Celtic de Escocia habría preguntado por el juvenil atacante, mientras que el propio Alí explicó que ya contaban con una oferta de un club de Portugal.

De momento ninguna de estas salidas se ha confirmado y será hasta los próximos días que veremos como la nueva camada Tricolor se abre camino al fútbol de élite.