Transforma tu mirada: El taller The Brow Mapping te enseña a diseñar cejas simétricas

Contenido patrocinado

El curso The Brow Mapping en Costa Rican Makeup School te enseña a diseñar cejas perfectas utilizando técnicas de mapeo, depilación con hilo y tinturación con henna. Esta técnica precisa y duradera mejora el aspecto natural de las cejas, proporcionando un marco ideal para el rostro.

Durante el taller verán la introducción a la técnica de The Brow Mapping, cómo realizar el mapeo facial para diseñar cejas simétricas, técnicas de depilación con hilo, paso a paso y la tinturación con henna: elección del color, aplicación y resultados.



Cómo parte de sus beneficios define y resalta la forma natural de las cejas, resultados más duraderos que el maquillaje tradicional, mejora la apariencia de las cejas con un color uniforme y una técnica menos invasiva y sin dolor.



Parte de sus cuidados son evitar mojar las cejas las primeras 24 horas, no usar productos con aceites para alargar la duración del tinte y proteger del sol para evitar decoloración prematura.



El curso The Brow Mapping tiene una duración de 3 horas en las que recibirás teoría y práctica.



Además incluye el kit profesional de depilación con hilo y tinturación de henna y certificado digital avalado por la escuela.



Más información en los teléfonos 7199-1253 o al 4030-0901 o en las redes sociales Costa Rican Makeup School.