Santiago Fernández: Un chef costarricense que redescubre los sabores de las ferias locales

Contenido patrocinado

El chef costarricense Santiago Fernández es un ferviente amante de las ferias, esos coloridos mercados al aire libre que ofrecen una auténtica muestra de la riqueza agrícola del país. Fernández visitó una de las ferias más reconocidas y populares de Costa Rica: la Feria de Desamparados, un lugar donde la frescura y la variedad de los productos son protagonistas.

"Hoy estamos en una de las ferias más bonitas y con mayor variedad de Costa Rica", comenta Fernández mientras recorre los puestos, que ofrecen todo desde frutas exóticas hasta hortalizas frescas. Para este chef, cada feria es un universo de sorpresas. "Cuando uno viene a una feria, cree que sabe lo que va a comprar, pero termina con un montón de cosas porque siempre está cargada de sorpresas", asegura con una sonrisa.





Fernández destaca algunos productos que no pueden faltar en su cocina. "Este es el limón que me encanta para hacer de todo, incluso para acompañar un chicharrón. Con este limón, el sabor cambia por completo", señala mientras sostiene un limón fresco. Otro de sus favoritos es la arveja, un ingrediente que, aunque no es muy común en la cocina diaria, se puede usar tanto cruda en ensaladas como cocida.



Uno de los hallazgos más interesantes de la feria es el camote zanahoria, originario de la región de San Carlos. Este camote tiene un interior de color anaranjado vibrante, similar al de una zanahoria, lo que lo hace único. "Este camote es muy especial. Generalmente proviene del norte del país y tiene un sabor muy distinto al camote común", explica Fernández.



Otra de las curiosidades que comparte es la diferencia entre dos tipos de maracuyá que se venden en la feria. "Este maracuyá tiene una cáscara más gruesa, pero es más dulce, ideal para hacer postres, mientras que esta otra tiene una cáscara más fina y es mucho más ácida, perfecta para un ceviche", explica, mostrando su vasto conocimiento sobre los productos locales.



La Feria de Desamparados inicia los sábados a las 5 de la mañana y termina a las 2 de la tarde.