Encías inflamadas y mal aliento: Cómo detectar a tiempo las señales de enfermedades periodontales

Contenido patrocinado



Las enfermedades periodontales son infecciones graves de las encías que pueden dañar el tejido blando y destruir el hueso que sostiene los dientes. Estas condiciones, que incluyen la gingivitis y la periodontitis, son causadas por la acumulación de placa bacteriana y pueden llevar a la pérdida de dientes si no se tratan adecuadamente.



Reconocer síntomas como encías inflamadas, rojas o sangrantes, mal aliento persistente y dientes flojos es vital para recibir tratamiento a tiempo y mantener una buena salud bucal. El odontólogo Jorge Saénz nos amplia sobre este tema en el video adjunto.



La falta de atención a estos problemas no solo afecta la salud bucal, sino que puede desencadenar complicaciones más graves. Si no se tratan, estas infecciones pueden destruir el hueso alveolar que sostiene los dientes, lo que lleva a una movilidad dental y eventualmente a su pérdida.



Además de sus consecuencias locales, la investigación ha comenzado a destacar las asociaciones entre las enfermedades periodontales y una serie de condiciones sistémicas graves, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y complicaciones respiratorias, lo que recalca la importancia de una atención integral y preventiva.



La detección temprana y el tratamiento oportuno son esenciales para evitar daños graves y preservar la integridad de los dientes y encías.



