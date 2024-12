Descubra las 6 tendencias de moda que le harán brillar en esta Navidad

Contenido patrocinado

Le enseñamos las 6 tendencias de moda para esta temporada y cómo combinarlas para que brilles en esta Navidad con Siman.



La primera tendencia son los brillos dorados, perfectos para que destaques en estas fiestas. Este modelo de vestido ceñido es perfecto para destacar la silueta y, en conjunto con un blazer blanco, hará que te veas siempre sofisticada.



Los tonos joya, en este caso una blusa joya verde esmeralda con un suéter negro con brillantes que llama toda la atención, en conjunto con un pantalón tipo campana perfecto para una cena festiva.



El tono burdeos, en este look un top burdeos, pero ahora con brillos para dar un pop extra, con un pantalón blanco de cintura alta y una chaqueta de textura blanca con unas sandalias doradas, un look que no falla.



Flecos, un infaltable para lograr un look de tendencia en esta temporada. Es una falda de flecos y brillo perfecto por ser clásica, pero con textura y si lo combinamos con una chaqueta estructurada negra, tenemos un look perfecto.



Textura satín perfecta para elevar cualquier look, en este caso utilizado como foco en una falda Midi negra con un top rojo en la misma textura y zapatos rojos listos para crear una perfecta armonía.



Pantalones brillantes y con textura. Al crear un look monocromático, pero aportando brillo y textura, cambiamos por completo un look simple a uno espectacular para estas fechas.