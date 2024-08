Paté Centeno: "Para nadie es un secreto que no queremos estar así"

El técnico de Herediano, Walter Centeno, analizó la derrota 3-1 ante Cartaginés en el estadio Fello Meza.

El estratega afirmó que no le agrada ver a su equipo en el sétimo puesto en la tabla de posiciones.

Estas fueron las respuestas más importantes de Paté en conferencia de prensa.

Tabla de posiciones: La tabla de posiciones no es buena para nosotros, es duro, pero aquí estamos, hay que absorber la derrota en este momento.

Defensa: Los tres goles fueron en salida rápida de ellos, en el primer gol teníamos superioridad numérica. Si usted ve el partido, en el primer tiempo nos hicieron una acción y fue gol. En el segundo tiempo fueron dos, no es excusa, el rival supo aprovechar bien eso.

Puntos de mejora: Refleja la tabla, tenemos ocho puntos, no merecemos esto porque nuestra afición nos exige más. El arranque no ha sido del todo bueno, ustedes saben cómo es el torneo. Para nadie es un secreto que no queremos estar así, pero es lo que nos toca. Hay que ser autocríticos.