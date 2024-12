Jafet Soto: "Los 5 o 6 que gritaron 'Fuera Jafet', tienen razón"

El técnico de Herediano, Jafet Soto, no dejó títere con cabeza en la conferencia de prensa posterior a la derrota 0-2.

Jafet habló de su afición, de sus jugadores, de la Liga y hasta del árbitro Hugo Cruz.

Mensaje a la afición: Quiero agradecerle a la afición que vino hoy, el otro día vi un comentario de Gustavo Costas, técnico de Racing, que era un sueño ser campeón con el equipo que ama, no es único, yo soy otro entrenador aficionado campeón que le ha dado a su equipo un título. Yo me frustro como ellos.

Responsabilidad: Los cinco o seis que gritaron "Fuera Jafet", tienen razón, yo no tengo problema, no me gusta ser entrenador, el 90% de las decisiones que se toman en la cancha no son del técnico, no me lavo las manos, yo decido quiénes juegan, pero también se define quién tira los penales, los tiros libres.

Clasificación: Entramos como el caballo negro a la liguillo, no somos favoritos, el favorito es Alajuela, pero hay que ver la casta. Estamos clasificados por jerarquía. Seguimos siendo el único equipo que siempre ha clasificado en este formato.

Creer: Es muy difícil creer, máxime con un resultado como el de hoy, he visto a este equipo creer. Soy muy valiente y le voy a poner el pecho a esto que viene porque así lo siento. Ya tenemos entrenador para el siguiente torneo y luego se ve todo lo demás.

Hugo Cruz: Cuánto corrió hoy, no corrió nada, pita caminando, tuvo poca intensidad. Eso no me gusta de Hugo y espero no topármelo en las semifinales.

Alajuelense: Quedamos de cuartos, el primero es favorito, por estirpe, jerarquía e historia, somos un equipo que se puede dar a respetar. Los partidos hay que jugarlos, todos los partidos. Hoy por hoy, en la serie, el favorito es la Liga, y nosotros sabemos lo que nos jugamos en toda la temporada.

Seguidores: Los heredianos entre nosotros nos entendemos. Aquí hoy había 1.500 personas y quizá unos cuestionaron, pero nosotros somos 800 mil heredianos, puede que haya algunos que quieran venir al estadio. Este no es un trabajo para mí, yo no gano 1 colón por ser técnico del Herediano. Es una semifinal más para mí, imagínense cuántos de ustedes querían que quedáramos fuera y no se logró y no se pudo. Nosotros tenemos un sello y esa bendición estuvo de lado nuestro.

Responsabilidad del técnico: Los partidos hay que jugarlos, pero el otro día escuché a La Volpe decir que hay un 20%, a Juan Carlos Osorio dijo que un 30%, ha venido creciendo la responsabilidad. Yo me puedo equivocar en un planteamiento, pero quién compite, quién pelea, quién gana un duelo... ¿Jafet?

Mejoras: Eso lo veré, hay que ver el video, cómo nos equivocamos, hay que ver qué nos faltó, hay que analizar si nos equivocamos con esto o lo otro. No lo puedo decir por qué le digo lo que voy a trabajar a Guimaraes, me lo guardo.

Lo que viene: Vamos a ir a un partido de alta presión, tenemos que elegir a un equipo con calidad, buen orden y ataque, que tengan capacidad para momentos de estrés.