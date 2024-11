Jafet Soto: “Lo que yo veo es una mano en el área”

El técnico del Herediano, Jafet Soto, explicó lo que a su criterio se pitó en la última jugada del partido ante Liberia y que le permitió al Team empatar 1-1 con un penal.

El estratega aseguró que el árbitro no les indicó que fue lo que se sancionó, pero indicó que vio penal.

“Yo no he hablado con el árbitro. Nosotros tenemos la transmisión y ahí va un poco retrasado y lo que yo veo es una mano de Huertas en el área, pero, así como han analizado otras jugadas y nos han quitado o les han quitado, pues si no hubiese existido penal, nada más levantan la mano y listo”, mencionó el estratega.