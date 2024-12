Jafet Soto a la prensa: "¿Por qué no me preguntan cosas de fútbol?"

El estratega de Herediano, Jafet Soto, analizó el juego de vuelta de la Gran Final, que será este viernes a las 6 p. m. en el estadio Morera Soto.



La serie marcha 2-0 a favor de los rojiamarillos.



—¿Cómo está el equipo para la final de este viernes?



Estamos bien, conscientes de lo que nos jugamos el día de mañana. Nos hemos preparado para este juego, nos sentimos bien, fuertes, comprometidos por lo que nos estamos jugando. Vamos a ir a competir con todo mañana.



—¿Cómo está Getsel Montes tras el golpe en la cabeza?



Getsel está descartado para mañana. Está como a un 60% es muy difícil que llegue.



—¿Preocupa en algo los temas de seguridad que se han hablado y si ustedes tomarán sus propias medidas?



Vamos a ir a jugar fútbol, luego no tengo nada más que seguir.



—¿Qué le pide al equipo?



Nosotros hemos salido en estas series a buscar hacer daño al rival, lo hicimos en Panamá, en Nicaragua, hemos ido a buscar el gol y tenemos un equipo para eso. Hemos crecido mucho últimamente.



—¿Herediano va a llevar seguridad privada al estadio Morera Soto?



Yo no tengo por qué referirme a esos temas, estoy demasiado viejo para que me pongan un anzuelo y ustedes hagan su desmadre con las declaraciones, tengo demasiados años en esto, no me pregunten más de la seguridad porque no es algo en lo que yo tenga que ver.



—¿Espera una Liga más arriesgada?



La Liga va a jugar con Martínez, Van der Putten, James, Matarrita, va a sacar a uno de los dos contenciones, Rashid y Angulo, creo que Angulo y jtendrá al equipo que juega habitualmente al frente, no me extrañaría que jugara con dos puntas. Hemos entrenado y recuperado a jugadores.



—¿Se ve siendo campeón en el Morera, un lugar donde no ha salido campeón?



No me ha tocado ser campeón en el Morera porque no soy entrenador. Es como cuando me preguntan si fui campeón en Costa Rica, si jugué 11 años afuera... Yo andaba haciendo plata, al final el fútbol es ganar trofeos, medallas, platas y dejarse un ahorrito para cuando uno se retira. Eso es estadística. El fútbol es presente.



—¿En los tres partidos nunca ha estado debajo del marcador, pero también ha salido tarde al terreno de juego, eso es jugar con la parte mental del rival?



Nada, hemos salido porque no nos ha alcanzado el tiempo, yo salgo temprano en los tiempos que tengo que salir, tal vez me han multado por uno o dos minutos. Yo no lo veo así, me gusta que todo esté en orden, no me gusta pagar multas.



Los detallitos son ustedes como con la seguridad. ¿Por qué no me preguntan cosas de fútbol?, están siendo minuciosos, no sé con cuál sentido...



—¿Cómo trabaja el equipo para estar concentrado?



El equipo está con un ritmo de competencia muy bravo, hemos jugado muy seguido, todo está muy bien.



—¿Qué mensaje le da a la afición?



Vamos a ir a dar el todo por el todo como es nuestra mística y nos enseñaron los de antes, vamos a buscar lo que todos queremos. La confianza que nos dieron nos compromete más con nuestra gente.



—¿Dónde está la clave de Aarón Murillo?



No personalizo después de un partido, menos antes de un partido, el rendimiento de todos ha sido bueno. Nos ha puesto a pensar sobre cuál 11 usar, cuál banca dejar.



—¿Cómo vive estos días?



Yo ahorita me balé, ayer entrenamos, voy para la oficina, mañana es un día que hay que estar enfocado, hay que ir a pagar a algunos proveedores del tema del estadio, el día es normal. Trabajaré hoy unas dos o tres horas.



—¿Aarón Salazar y Gerson Torres irán a Saprissa?



Aaron ya no es jugador nuestro y en el caso de Gerson tiene contrato más bien podría mandar una nota a Saprissa por estar tocando jugadores antes de tiempo, podría pedir una multa. Ningún jugador mío tiene menos de un año, tendrían que tratar con nosotros. Si ellos lo están llamando es antirreglamentario y haríamos lo reglamentario para llevar el caso adonde tengamos que llevarlo.



—¿Cambia mucho el que el partido sea de visitante?



Todos los partidos son diferentes, jugar de local es diferente, la presión se incrementa. La presión del público se hace sentir muchísimo. Creo que emocionalmente cambia.



—¿Cómo ha sido la preparación física?



Hemos hecho de todo en estos partidos, las series nuestras han sido intensas y bravas. La dosificación que le hemos dado nos viene bastante bien.