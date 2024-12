Jafet Soto a Diego Campos: “No me interesa lo que haya dicho ese niño”

El presidente y técnico de Herediano, Jafet Soto, le respondió las críticas que recibió por parte de Alexandre Guimaraes, estratega de Alajuelense, y Diego Campos.

Jafet continuó con su respuesta y se refirió específicamente a las críticas por su estilo de juego en el Morera Soto.

“Con respecto a lo que dijo el entrenador, eso ya pasó, ya él no está jugando esta serie, queremos volver a jugar contra ellos en la gran final, no tengo nada más que decir”, añadió.

Posteriormente, también tuvo una reacción sobre las declaraciones de Diego Campos, quien dijo que el estadio Carlos Alvarado era una plaza.

“Con respecto a lo que dijo este muchacho…la verdad es que no sé… no me interesa lo que haya dicho ese niño”, expresó Soto.

Y agregó: “Habría que ver a lo largo del tiempo si él merece que yo hable de él porque ahorita no lo merece porque lleva 8 meses aquí o un año jugando maso menos no sé si merece que yo piense en él para contratarlo o algo así… Les falta mundo, qué quieren que diga, qué voy a hacer si ellos han tenido una carrera regular, algunos han tenido una carrera regular mala, no le voy a desgastar con algo que ahorita no es mi presente. Cuando sean accionistas de un equipo de fútbol, cuando se compren su equipo de fútbol yo creo que podemos tutearnos, pero ahorita no”.