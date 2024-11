Horacio Esquivel: "Jafet Soto le mete presión a todo el mundo acá"

El técnico de Pérez Zeledón, Horacio Esquivel, salió molesto con la decisión del árbitro Keylor Herrera tras expulsar a su defensor William Fernández.

Justo antes del primer tiempo, el réferi revisó una acción de un supuesto golpe de Fernández sobre Getsel Montes y tras revisarse decidió expulsar al defensor.

A criterio de Esquivel, ahí se cayó el cuadro generaleño.

“¿De lo primero (la expulsión de Fernández) mejor se lo pregunta a Keylor (Herrera)? Porque Jafet le mete presión a todo el mundo, él les mete presión a todos acá, dichoso él que tiene esa autoridad para mover todo, a nosotros nos afectó mucho la expulsión”, declaró el estratega generaleño.

Incluso, añadió que “me quedé asombrado”, al final del primer tiempo cae la expulsión y luego da más tiempo.

“Nosotros estábamos manejando los hilos del partido. Está bien, ok, él me expulsa el jugador. Faltaba un minuto antes de la expulsión, si pita la jugada, Herediano no nos hace el gol”, enfatizó.

Horacio añadió que le preguntó al árbitro el porqué de la expulsión y este le explicó que “él analizó una cosa en el VAR con la expulsión, pero yo vi otra distinta, pero bueno, al final ellos son la autoridad y hay que respetarlos”.

Ya sobre el partido, el estratega afirmó que Pérez Zeledón se cayó

“Nos caímos en el momento en que quedamos con un hombre menos. Intentamos jugar a la contra y no pudimos, Heredia tiene una buena planilla con respecto a lo que nosotros queríamos hacer”, concluyó.