Luis Daniel Oses es el nuevo líder de la Vuelta a Costa Rica tras su segunda etapa

Tras una maratónica etapa desde Liberia hasta Ciudad Quesada, el ciclista Luis Daniel Oses del equipo (7C Economy Rent a Car) se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Costa Rica tras su segundo día de competición.

La etapa salió a las 8 a. m. de la Ciudad Blanca y el último tramo del premio de montaña descolgó al estadounidense John Borstelmann perdiendo la camiseta de líder.

Al final fue Alejandro Granados del equipo Colono-Bikestation Kölbi quien terminó dejándose la etapa de 215 kilómetros tras cruzar la meta con un tiempo de 5 horas 41 minutos y 44 segundos, superando en cinco segundos a su compañero de equipo Pablo Mudarra y en siete al ecuatoriano Jimmy Montenegro del Movistar Best PC.

“Muy contento con el triunfo de hoy, no sabía cómo me iba a ir en esta vuelta que es muy dura, hoy se nos dio la etapa. Todos los días me visualizo ganando, es parte de la mentalidad de mi equipo”, indicó Granados.