¿Por qué una persona se vuelve intolerante a la lactosa en edad adulta?

"De un tiempo para acá, ya no me cae bien la leche’’: si usted se identifica con esta situación, le contamos que no es el único.

Según datos de la Red de Intolerancias Alimentarias, cerca del 60% de la población mundial sufre intolerancia a la lactosa, un padecimiento que se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida, siendo el avance en edad un factor determinante.



Las personas con intolerancia a la lactosa no pueden digerir el azúcar que contiene la leche (lactasa). Esto provoca inflamación abdominal, diarrea y gases entre 30 minutos y dos horas después de consumir los productos lácteos.



El doctor Jorge Vargas, jefe de gastroenterología del Hospital San Juan de Dios, visitó la casa de Buen Día para explicar cuáles son las causas de este padecimiento y cómo mantener una salud digestiva adecuada (repase la entrevista en el video adjunto).

El especialista recalca la importancia de explorar el origen de los síntomas y verificar el diagnóstico, así como acatar la siguiente lista de recomendaciones:



​Consumir productos deslactosados o enzimas de lactasa.

Mantener una dieta balanceada.

Realizarse una gastroscopía y colonoscopía anual.