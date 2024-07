Trump regresa a discurso contra inmigrantes al aceptar candidatura a presidencia de EE. UU.

Se esperaba a un Donald Trump renovado, más moderado, pero pese a su tono calmado y un inicial llamado a la unidad, pronto viró hacia su discurso más conocido.

​“Me presento para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad, porque no hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos”, dijo la noche de este jueves nada más subir a la tarima del Fiserv Forum de Milwaukee, Wisconsin, a aceptar oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre y dar cierre a la Convención Nacional Republicana.

Hizo con ello honor al espíritu de los últimos cuatro días, en los que el Partido Republicano se ha plegado ante su líder, en contraste con un Partido Demócrata dividido ante la candidatura de Joe Biden.

Ya no hay rastro del rechazo mostrado por algunos tras su rol durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ni de las dudas de otros por sus cuentas pendientes con la Justicia.

Todos los que tomaron el micrófono esta semana en el evento le rindieron pleitesía y lo pintaron como alguien que ama a su país y se preocupa por sus ciudadanos, un político con aspecto duro pero con un lado muy humano, poco conocido por el gran público.

Así lo repitieron varios miembros de su familia, algunos de los congresistas más extremos, como Matt Gaetz y Marjorie Taylor Greene, su exasesor Pete Navarro, recién salido de la cárcel, el experiodista de Fox News Tucker Carlson, y hasta la que fue su rival más acérrima en la carrera hacia la candidatura, Nikki Haley.

Hubo un momento este jueves en el que Trump se dejó ver vulnerable, cuando relató el atentado sufrido el domingo durante un mitin en Butler, Pensilvania.

Fue quizá lo único novedoso, además de un hablar pausado, susurrante por momentos, y es que pronto aquello le dio paso a las ideas que lleva años defendiendo.

En un alegato que se alargó más de 90 minutos y en la que mencionó a Biden una sola vez, definió la inmigración indocumentada como "invasión" y prometió terminar de construir el muro en la frontera con México, además de adelantar que, de regresar a la Casa Blanca, bajará los impuestos e impulsará la explotación petrolera en el país.

A continuación algunas de las frases más destacadas de la noche en la que Trump habló ya no solo como el candidato del Partido Republicano, sino como el protagonista de una historia que sus rivales dieron por acabada demasiado pronto, alguien convencido de que tiene el camino despejado para volver a liderar la nación.

"Soy candidato para ser el presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad. Es necesario curar la discordia y la división en la sociedad.

La disonancia no ha tenido cabida en el Fiserv Forum esta semana. Solo se ha podido escuchar fuera del recinto y en boca de representantes del Partido Demócrata, como la vicepresidenta Kamala Harris, quien este jueves defendió que la unidad no puede ser de palabra.



"Unidad no implica una agenda que prive a grupos enteros de estadounidenses de libertades, oportunidades y de la dignidad más básicas. Si no hubiera movido la cabeza en el último instante, la bala del asesino habría dado perfectamente en el blanco y no estaría con ustedes esta noche"