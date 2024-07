Elecciones en Venezuela: Brasil retira observadores y Alberto Fernández afirma que le quitaron invitación

A unos días de los comicios presidenciales en Venezuela de este domingo 28 de julio, Brasil anunció que no enviará delegaciones de observadores electorales y el expresidente argentino Alberto Fernández reveló que le retiraron la invitación.

En el caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral de ese país decidió cancelar el envío después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, diera unas declaraciones sobre el sistema de votación brasileño donde cuestionaba su fiabilidad.

En concreto, Maduro dijo durante un mitin que los sistemas electorales de Brasil, Estados Unidos y Colombia no eran auditables.

“En Brasil ni una sola cédula es verificada”, dijo. Y añadió que en Venezuela se realiza “verificación en tiempo real del 54 % de las urnas”.

El tribunal brasileño contestó con un comunicado en el que recalcaba su decisión de no enviar técnicos por este suceso.

“ Ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas , que, contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas, son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos”, reza el comunicado.

Señalaron además que era “inadmisible” que se descalificara la “seriedad e integridad” de las elecciones y las urnas electrónicas de voto en Brasil.

Hace una semana, el TSE brasileño había aceptado la invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela para participar en las elecciones después de rechazarla hace un mes sin que trascendieran los motivos.

Esto ocurre también días después de que el presidente brasileño, Lula da Silva, interpelara a Maduro.

"Maduro necesita aprender que cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas", dijo este lunes Lula a varios medios, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

Por su parte, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que el gobierno venezolano le revocó la invitación que previamente le hicieron para participar como veedor de los comicios.

“El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).