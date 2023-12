El laudo de París: el polémico fallo de 1899 que dejó al Esequibo en territorio de Guyana

Reino Unido se lleva (casi) todo

Un tribunal favorable y sin venezolanos

Forjando la unanimidad

"La decisión en el caso de Venezuela, como un compromiso, dio a Venezuela los puntos estratégicos, pero la despojó de una inmensa parte de territorio que un tribunal imparcial le habría adjudicado, y de ello no me cabe ninguna duda”.

“Lamento tener que decir además que, en una entrevista privada, le insinuó a J.L. Collins, mientras instaba a reducir las reclamaciones británicas, que si no las reducíamos, él podría verse obligado a acordar una línea que podría no ser justa para Gran Bretaña, a fin de asegurar la adhesión de los árbitros venezolanos [se refiere a los estadounidenses que representaban a Venezuela]. No tengo ninguna duda de que habló en sentido opuesto a los árbitros venezolanos y que el temor a una posible línea mucho peor fue el incentivo para que aceptaran el Laudo en su forma actual”, escribió Russell en una nota que no se conoció públicamente sino hasta 1979.