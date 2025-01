El drama de quienes perdieron la casa en incendios de Los Ángeles y se quedaron sin seguro

Armada con una manguera de jardín, Lynne Levin-Guzman trataba el jueves de salvar la casa en la que nació de los incendios que siguen asolando el condado de Los Ángeles, en California.

"Ya sé que no debería estar aquí, es zona de evacuación, pero la aseguradora canceló la póliza contra incendios de mis padres", le contó con enfado al canal KABC-TV en el municipio de Altadena.

"Tienen 90 años, llevaban 75 viviendo aquí y siempre habían tenido el mismo seguro", explicó la enfermera de 62 años. "No les importó, y luego se preguntan por qué la gente se va de California".

Denuncias similares llegaban del otro extremo del condado, desde Pacific Palisades, el área residencial donde el 7 de enero prendieron las primera llamas de estos devastadores incendios y que quedó prácticamente arrasada.

"Una de las mayores compañías de seguros anuló todas las pólizas de nuestro barrio hace cuatro meses", escribió en X el actor James Wood, cuya vivienda en la zona, como miles de otras, quedó reducida a cenizas.

